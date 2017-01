Neue Westfälische (Bielefeld): Trump, Putin und die Geheimdienste Oberwasser Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinengeopolitischen Minderwertigkeitskomplex und seinen Vergeltungsdranggegen die Vereinigten Staaten mit einer flächendeckenden Kampagnegegen das Heiligste der amerikanischen Demokratie zu kompensierenversucht: Die Präsidentschaftswahl. Wie viel Anteil die eindeutig proDonald Trump angelegte Arbeit russischer Daten-Diebe,Propaganda-Schmierfinken, Internet-Trolle und Staatszersetzermöglicherweise an der Niederlage der Demokratin Hillary Clintonhatte, ist dabei zweitrangig. Allein die Tatsache, dass Russland esnachweisbar gewagt hat, den wirtschaftlich wie technologischüberlegenen USA tonnenweise digitalen Sand ins Getriebe zu streuen,müsste den neuen Mann im Weißen Haus zu Gegenreaktionen veranlassen.Aber Trump hält still, macht Amerika klein, nicht "great". Vonkrankhafter Eitelkeit geblendet, frönt er weiter seinem bizarrenMännerbund mit Moskau. Er nimmt Putin gegen alle politische Vernunftund die fundierte Expertise der eigenen Geheimdienste in Schutz. Dassder Mann im Kreml bei den Internet-Raubzügen mit Sicherheit auchbelastendes Material gegen Trump abfischen ließ und als Druckmittelunter Verschluss hält, kommt Trump nicht in den Sinn. Der Schadengeht über die Grenzen Amerikas hinaus. Vor allem in Europa, wo baldmehrere wichtige Wahlen anstehen, muss die stille Duldung, mit derTrump Putins Gebaren hinnimmt, alarmieren. Länder und Leute, die derrussische Präsident auf seinem mit wachsender Intensität betriebenenDestabilisierungs-Feldzug vorgemerkt hat, können sich ab sofort nichtmehr sicher sein, dass Uncle Sam ihnen zur Seite steht. Dasprominenteste Opfer könnte im kommenden Herbst Angela Merkel werden.Ihre für Europa stilbildende Haltung in der Frage der Sanktionengegen Russland im Zuge von Krim und Ukraine macht sie für Putin zurbevorzugten Zielscheibe. Trumps Zuneigung für die Deutsche wird sichin Grenzen halten, nachdem Merkel ihr Glückwunsch-Telegramm mit demberechtigten Warnhinweis versehen hat, dass diedeutsch-amerikanischen Beziehungen nur auf Basis vonRechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralität und Respekt vor derMenschenwürde gedeihen können. Werte, die Trump noch nie unfallfreibuchstabieren konnte. Was, wenn sich Putin und Trump insgeheimdarüber verständigen, dass Deutschland ein bisschen mehr AfD unddamit gehässiger Populismus guttun könnte? Sind Bundesregierung,Verfassungsschutz-Organe und alle staatstragenden Parteien inDeutschland darauf eingestellt, die politischenWillensbildungsprozess gegen solche Einflüsse ohne Zensur-Gelüste zuschützen? Es wird höchste Zeit. Die Feinde der wehrhaften Demokratiespüren Oberwasser.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell