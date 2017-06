Neue Westfälische (Bielefeld): Tricksereien im Landtag um das neue Präsidium Kein Ruhmesblatt Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Man sah es den grinsenden Gesichtern mancherAfD-Abgeordneter an: Die Landtagsmehrheit aus CDU, SPD, FDP undGrünen verhielt sich genau so, wie es die Rechtspopulisten insgeheimgehofft hatten. Sie schanzte nämlich den Grünen den Posten einesVizepräsidenten im Landtag mit hoher Dotierung und Dienstwagen zu,den die bei der Wahl auf die Hälfte zusammengeschrumpfteGrünenfraktion eigentlich nicht verdient hatte. Zur Erinnerung: DieGrünen bilden seit der Wahl mit ihren nur noch 14 Abgeordneten einenoch kleinere Fraktion als die AfD. Wenn die Landtagsmehrheit alsodie AfD - und dafür gibt es gute Gründe - aus dem Präsidiumfernhalten wollte, dann hätten die Grünen schlicht auf den Posteneines Vizepräsidenten verzichten müssen. Denn: Warum soll diekleinste Fraktion einen Vizepräsidenten stellen und die nächstgrößereFraktion nicht? Eine bessere Vorlage konnten CDU, SPD, FDP und Grünender AfD nicht liefern. Die wird nun das Kartell der etabliertenParteien gegen das arme Opfer AfD weidlich ausnutzen. Dabei hättendie Grünen so gut aussehen können, wenn sie freiwillig auf denVizeposten verzichtet hätten. Doch diese Chance ließen sie sichentgehen. Wenn die Grünen wissen wollen, warum sie inzwischen nichtnur in NRW, sondern in ganz Deutschland in die Krise geraten sind -vielleicht denken sie einmal darüber nach, ob ihr Verhalten bei derKonstituierung des NRW-Landtags wirklich richtig war. Schade, dassunter dem Geschacher um die Vizepräsidenten die Aufmerksamkeit fürdie außergewöhnliche Wahl des Rietbergers André Kuper zum Präsidentenlitt. Der Applaus, den Kuper von allen Seiten erhielt, alsCDU-Fraktionschef Armin Laschet ihn vorschlug, und erst recht derApplaus, als er mit 185 von 199 möglichen Stimmen gewählt worden war,zeigt, dass sich der Kommunalexperte der CDU, obwohl erst fünf Jahreim Düsseldorfer Parlament, bereits über die Parteigrenzen hinweg einaußerordentliches Ansehen erworben hat. Mit dem Vorschlag von Kuperjedenfalls hat auch Laschet in seiner Fraktion eine gute Wahlgetroffen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell