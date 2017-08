Neue Westfälische (Bielefeld): Tragödie von Charlottesville Komplize Trump Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - In Krisen-Situationen suchen Amerikanertraditionell Halt bei ihren Präsidenten. Bei Donald Trump greifen sieauch hier ins Leere. Sein hohl und verharmlosend wirkender Aufruf zurnationalen Einheit nach der Tragödie von Charlottesville hat aufbesonders bedrückende Weise deutlich gemacht, woran es ihm mangelt:Verantwortungsbewusstsein, moralische Klarheit, die Fähigkeit zurSelbstkritik. Besäße er diese Tugenden, dann hätte Trump sich längstin einer Live-Ansprache an die Nation kraftvoll von dem rassistischenund antisemitischen Mob distanziert, der unter dem Vorwand, einReiter-Denkmal aus dem Bürgerkrieg schützen zu wollen, seingesellschaftszersetzendes Gift verspritzt hat. Besäße er dieseTugenden, dann hätte Trump sein Mitverschulden am Erstarken derHasskappen eingeräumt, die in Multikulti-Amerika die Uhren ins 19.Jahrhundert zurückdrehen wollen: Vorfahrt für Weiße. Schwarze aufsAbstellgleis. Raus mit den Illegalen. Wirtschaftlich die Schottendichtmachen. Amerika über alles. Zu dieser Reue ist Trump aber selbstdann nicht fähig, wenn ein Mensch stirbt, weil ein rechtsgewirkterSpinner mit Absicht Amok und Andersdenkende im Stil des "IslamischenStaats" über den Haufen fährt. Trump ist auf dem rechten Auge blind.Er hat, auch hier, weder Anstand noch Kompass. Trump hat die radikaleRechte seit Ausrufung seiner Kandidatur im Sommer 2015 aus derSchmuddelecke in den politischen Mainstream geholt. Sein dröhnendesSchweigen zu vielen Hassverbrechen von Neonazis und grassierenderGewalt gegen Minderheiten hat die Neu-Ewiggestrigen ermutigt undrevitalisiert. Dreckschleudern wie Richard Spencer oder der ehemaligeKu-Klux-Klan-Führer David Duke fühlten sich schon im Wahlkampf vonTrumps ressentimentgetriebener Politik gegen Behinderte, Schwule undLesben, Mexikaner, Muslime undAlles-was-irgendwie-links-ist-und-nach-Obama-riecht angetörnt. AlsTrump ins Amt kam, riefen sie in fester Erwartung, dass nun Politikfür den "vergessenen weißen Mann" gemacht wird, ohne Scham: "SiegHeil! Sieg Trump!". Trump weigert sich nicht nur, das hässliche Kindbeim Namen zu nennen: weißer Rechtsextremismus. Er stellt die Gewaltvon rechts und links, wie sie sich bei der von der Polizei fahrlässigschlecht gehandhabten Demonstration in Charlottesville offenbarte,auf eine Stufe. Da gehört sie, nach allem, was anerkannte Statistikennahelegen, nicht hin. Amerika hat ein von laxen Waffengesetzen undüberdehnter Meinungsfreiheit begünstigtes veritables Problem mitInlands-Terrorismus von rechts, über das Trump anders als über dieislamistische Spielart nie redet. Wenn Charlottesville eines bewiesenhat, dann das: Der Fisch stinkt vom Kopf.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell