Neue Westfälische (Bielefeld): Thyssen-Krupp: Wagenknecht fordert Industriestiftung

Bielefeld (ots) - Linken-Chefin im Bundestag: "Einfluss auflebenswichtige Entscheidungen"Bielefeld. Angesichts der Konzernkrise von Thyssen-Krupp hat dieVorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, eineIndustriestiftung für Nordrhein-Westfalen gefordert. In einemGespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Freitag) sagte Wagenknecht, eine öffentliche Stiftung biete "derPolitik, der Belegschaft und den Kommunen die Möglichkeit, Einflussauf lebenswichtige Entscheidungen zu nehmen".Wagenknecht erklärte das Saarland zum Vorbild für NRW. In demsüdwestlichen Bundesland sei die Stahlindustrie einst von einerStiftung gerettet worden. "Wieso orientieren wir uns nicht daran?"Gewinne würden in dem Modell nicht mehr als Rendite abfließen,sondern ein Polster bilden für Investitionen und schwierige Zeiten,erklärte die Linken-Politikerin. "Man hätte vieleIndustriearbeitsplätze in NRW retten können, wenn es eine solcheStiftung in der Vergangenheit gegeben hätte."Der nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Knut Giesler reagiertewohlwollend auf den Vorschlag. "Die Linke legt mit der Stiftung eineerste Idee auf den Tisch", sagte Giesler der Neuen Westfälischen."Wir brauchen diese Diskussion über Regelungen, die vor allem demFinanzmarkt Einhalt gebieten." Bislang sieht Giesler beiThyssen-Krupp allerdings "ganz besonders die Krupp-Stiftung in derVerantwortung".