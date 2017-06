Neue Westfälische (Bielefeld): Terrorattacke in London Sicherheit wird zum Hauptthema Jochen Wittmann, London

Bielefeld (ots) - Das Tatschema ist allzu bekannt: Ein Auto wirdzur Waffe umfunktioniert, um Passanten zu rammen und zu töten. MitMessern wird die Attacke fortgesetzt, auch hier das Ziel: Möglichstviele Zivilisten zu ermorden. Der Terror hat wieder einmal in Londonzugeschlagen. Doch so erschreckend der Anschlag für das Land ist, sowenig will sich eine Demokratie davon erschüttern lassen: Die Wahlenam kommenden Donnerstag werden nicht verschoben. In ihrer Ansprachenach der Attacke vor ihrem Amtssitz in der Downing Street gingPremierministerin Theresa May gleich in die Offensive undpräsentierte eine Anti-Terror-Plan, der allerdings schnell auf vielKritik stieß, vor allem, weil die Details fehlten. Wie kann eineRegulierung von Online-Seiten wie Facebook oder Youtube durchgesetztwerden, wenn diese nicht der britischen Gerichtsbarkeit unterliegen?Wie soll die Ghettoisierung der britischen Gesellschaft in Praxisvermieden oder rückgängig gemacht werden? Wie können längereHaftstrafen einen Terroristen abschrecken, der es darauf anlegt, beiseiner Tat ums Leben zu kommen? Weniger ein Plan, mehr eineAbsichtserklärung war es, was Theresa May den Briten am Wochenendeanbieten konnte. Für den Wahlkampf allerdings setzte ihre Ansprachedas Thema Sicherheit wieder an die erste Stelle. Der Herausfordererund Labour-Chef Jeremy Corbyn reagierte mit einem Angriff auf Mayselbst, die ja als Innenministerin seit 2010 und Premierministerinseit einem Jahr verantwortlich für die nationale Sicherheit zeichnet.Corbyn verdammte die Sparpolitik der Regierung. "Man kann dieÖffentlichkeit nicht auf die billige Tour beschützen", sagte er.Während sich Herausforderer und Regierungschefin gegenseitigbeharken, müssen sich die Briten in den wenigen verbleibenden Tagenbis zur Wahl ihre eigene Meinung darüber bilden, wer von den beidenbesser geeignet ist, für die nationale Sicherheit zu sorgen - und essieht eher danach aus, dass am Wahltag der Amtsbonus von Theresa Mayhier den Ausschlag geben wird. Es ist zynisch, aber gleichwohlzutreffend zu sagen: Angesichts ihrer rapide sinkenden Umfragewertein den Tagen vor der Terrorattacke war der Anschlag das Beste, wasMays Wahlkampf passieren konnte.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell