Neue Westfälische (Bielefeld): Terroranschlag in Manchester Perverse Tat Jochen Wittmann, London

Bielefeld (ots) - Der Bombenanschlag von Manchester hat eine neueQualität: Ziel war ein Popkonzert, das vor allem Jugendliche anzog.Wer ist so krank, ein Blutbad unter Kindern anrichten zu wollen? Diekurze Antwort: der sogenannte Islamische Staat (IS), die Terrormiliz,die die Verantwortung für die Bluttat übernommen hat. Erst kürzlichhatte der IS die Parole ausgegeben, Anschlage auf Konzerthallenauszuführen: Dort könne man "die Ungläubigen zusammentreiben und siemassakrieren". Ein Massaker hat der Selbstmordattentäter inManchester tatsächlich anrichten können. So pervers die Untat ist, sofolgt sie doch der unbarmherzigen Logik des Terrorismus: Jeschrecklicher, je unmenschlicher der Anschlag, desto wirksamer. Nunsind die Briten eine Nation, die mit dem Terror eine lange Erfahrunghat. Seit den 70er Jahren sah sich das Königreich einerBombenkampagne durch die nordirische Untergrundorganisation IRAausgesetzt, und das Land steht auf der Liste der Angriffsziele von ElKaida und IS. Premierministerin Theresa May unterstreicht denbritischen Widerstandsgeist angesichts nationaler Bedrohungen: Manhabe Konflikt und Terrorismus jahrelang ausgehalten, man werde sichniemals davon unterkriegen lassen. Diese Art von mutmachenderResolutheit kann die Nation zur Zeit gut brauchen. DieSicherheitskräfte müssen immer erfolgreich sein, während dieTerroristen nur einmal Glück brauchen. Die britische Polizei und diediversen Nachrichtendienste wie MI5 und der Abhördienst GCHQ haben inder Vergangenheit einen Anschlag nach dem anderen verhindern können.Diesmal konnte der Attentäter durchs Netz schlüpfen.Sicherheitsexperten melden, dass das Tempo bei der Terrorabwehr inden letzten Monaten deutlich erhöht wurde, mit durchschnittlich einerFestnahme pro Tag. Und doch warnt die Polizei, weitere Terrortatenseien fast unvermeidbar. Der Selbstmordanschlag von Manchester lässtbei Sicherheitsexperten insbesondere deshalb die Alarmglockenschrillen, weil er offenbar sorgfältig geplant war. Einen Sprengsatzherzustellen braucht Expertise. Es ist wahrscheinlich, dass nicht einEinzeltäter, sondern eine ganze Reihe von Terroristen beteiligtgewesen ist. Auch der Umstand, dass die Identität des Täters denSicherheitskräften nach dem Anschlag schnell bekannt war, deutetdarauf hin, dass der Terrorist womöglich im Vorfeld schon einmalauffällig geworden ist. Die Briten sind erfüllt von schieremEntsetzen. Doch sie werden sich auch diesmal nicht vom Terroreinschüchtern lassen. Denn das hieße, ihn siegen zu lassen.