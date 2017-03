Neue Westfälische (Bielefeld): Super-Wahljahr 2017 Stärke der Demokratie Thomas Seim

Bielefeld (ots) - So stark ist Europa, die Niederlande haben es indieser Woche gezeigt: Die rückwärts gewandten Kräfte, die dieEuropäische Union zerschlagen und zurück in den nationalen Egoismusführen wollen, haben keine Mehrheit. Auch in Deutschlandsignalisieren Umfragen, dass die Anti-Europäer nur einen sehr kleinenTeil der Wählerschaft auf sich vereinigen können. Die Mehrheitentscheidet verantwortungsbewusst und differenziert - mit kritischemBlick auf die Politik und Europa, aber nicht anti-europäisch. Das isteine gute Nachricht. Bei den Bürgern Europas - den jungen vor allem -setzt sich die Erkenntnis durch, dass offene Grenzen undwirtschaftliche Kraft des alten Kontinents starke Werte sind, die sieverteidigen wollen. Denn sie müssen verteidigt werden - gegenAngriffe aus allen Teilen der Welt. In den USA zielt Präsident Trumpoffensichtlich darauf, die EU als Konkurrenten in der Wirtschaft zuzerschlagen. In Russland ist Präsident Putin wegen derWirtschaftssanktionen interessiert daran, die EU nachhaltig zuschwächen. In der Türkei versucht Präsident Erdogan, eineautokratische Verfassung durchzusetzen, indem er türkischeNationalisten in vielen EU-Ländern mobilisiert. Wie stark dieDemokratie in Europa ist und wie groß die Bereitschaft, sie zuverteidigen, das werden in diesem Super-Wahljahr mehrere Urnengängein Deutschland und der Welt zeigen. Nächste Woche schon wählt dasSaarland, im April folgen das Verfassungsreferendum in der Türkei,der erste Präsidentschaftswahlgang in Frankreich, der zweite AnfangMai parallel zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Es schließt sichdie Wahl zum Landtag in NRW an - hier sind mehr Wahlberechtigteaufgerufen als in den Niederlanden - und schließlich dieBundestagswahlen im September. Lange nicht mehr gab es eine so großeAnzahl von bedeutenden Abstimmungen in Deutschland und in Europa. Wirstarten mit unserer Zeitung jetzt in eine Phase umfassender Wahl- undWahlkampfberichterstattung. Wir werden Inhalte und Köpfe allerdemokratischen Parteien präsentieren, sie beobachten und beschreiben,um unseren Lesern mit Informationen eine seriöse und umfassendeGrundlage für ihre Wahlentscheidung zu verschaffen. Denn das Rechtauf freie Wahlen macht die Demokratie erst stark, auch gegen Angriffeaus allen Teilen der Welt. Mehr noch: Es ist ihre Substanz - so wieeine demokratische Zeitung mit ihrer Aufklärungskultur undKontrollfunktion.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell