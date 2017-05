Neue Westfälische (Bielefeld): Stühlerücken bei der SPD Partei in Bewegung Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Martin Schulz wirkte betroffen, als er denRücktritt seines schwer erkrankten Freundes Erwin Sellering alsMinisterpräsident von Mecklenburg-Vorpommern kommentieren musste. Nurwenige Stunden später präsentierte der SPD-Vorsitzende undKanzlerkandidat seine personellen Konsequenzen aus diesemSchicksalsschlag. Sellerings Rückzug aus Schwerin bietet derParteiführung im Berliner Willy-Brandt-Haus plötzlich ungeahnteHandlungsmöglichkeiten. Die hat Schulz nun schnell und konsequentgenutzt. Manuela Schwesig, die bislang das Familienministeriumpragmatisch und bürgernah gemanagt hat, kann den nächsten Schritt aufder Karriereleiter vollziehen. Die 43-Jährige gilt bei vielenSozialdemokraten als Hoffnung auf die Zukunft und kann nun - abseitsvom Berliner Politikspektakel - in Mecklenburg-Vorpommern ihreFähigkeit als Landesmutter und Führungskraft unter Beweis stellen.Schwesig, die stets für gute Bilder sorgt, wird immer wiedernachgesagt, sie strebe nach höheren Ämtern. Sie wird schon lange alsdesignierte Nachfolgerin ihres Förderers Sellering gehandelt. MitKatarina Barley kann Schulz sich elegant seiner in den letzten Wochenhart kritisierten Generalsekretärin entledigen. Der Makel derjüngsten Wahlniederlagen in Schleswig-Holstein und NRW haften auch ander bisherigen SPD-Generalin. Immer wieder wurden in den letztenWochen parteiintern Zweifel an ihrem Wahlkampfmanagement für denKanzlerkandidaten Schulz laut. Barley, Protegé derrheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer, sei mit ihremMainzer Politikverständnis in der Hauptstadt gescheitert, so dasUrteil. Im Familienministerium dürfte sie mit ihrer offenen,kontaktfreudigen Art mit mehr Entgegenkommen rechnen. GrößteÜberraschung in der SPD-Rochade ist die Rückkehr von Hubertus Heilauf den Posten des Generalsekretärs. Mit ihm hat Martin Schulz eineSchlüsselposition in seinem Wahlkampfteam besetzt. Sein Erfolg beider Bundestagswahl wird eng an dieser Personalentscheidung gemessen.Heil gilt als kühler Kopf, der die Fäden in der Hand behalten kann.Er ist aber auch belastet durch die krachende WahlniederlageFrank-Walter Steinmeiers 2009, die er mit zu verantworten hatte. DieSPD um Martin Schulz braucht Bewegung. Nach dem Personal müssen jetztdie Inhalte folgen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell