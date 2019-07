Neue Westfälische (Bielefeld): Strukturen rechter Gewalt Gefährliche Verharmlosung Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Während das ganze Land über rechten Terrorspricht, überrascht das nordrhein-westfälische Innenministerium miteiner exklusiven Einschätzung der Lage. In NRW, so heißt es in einemBericht an den Innenausschuss des Landtags, liegen derzeit "keineErkenntnisse zu bestehenden rechtsterroristischen Strukturen" vor. Sorichtig viel haben die Sicherheitsbehörden offenbar nicht aus demNSU-Fall gelernt. Die Gefahr linker Gewalt ist zuletzt krassergestiegen als die rechter Gewalt. Die tatsächliche Bedrohung derDemokratie geben die Zahlen des Verfassungsschutzberichts aber nichtwieder. Das sagen nicht die Grünen, sondern Polizeigewerkschaften.Linke Gewalt geht oft aus einem Demo-Kontext hervor. Die Übergriffeim Hambacher Forst sind mitunter schwerwiegend; niemand sollte sieherunterspielen. Rechte Gewalt aber schlägt sich in einertagtäglichen Bedrohung nieder, unter anderem gegen Migranten undHomosexuelle. Völlig zu Recht warnt NRW-Innenminister Herbert Reulvor dem grassierenden Hass im Internet. Damit springt er jedoch zukurz. In Dortmund und anderen nordrhein-westfälischen Großstädtengehört rechte Gewalt zur harten Wirklichkeit. Nazi-Netzwerke reichenlängst über die Landesgrenzen hinaus. Sie organisierenKampfsportveranstaltungen, trainieren für Straßenkämpfe. Dierechtsterroristische Gruppierung "Combat 18" tritt offen undselbstbewusst auf. Sie orientiert sich - wie bereits der NSU - an derinternationalen rechtsterroristischen Ideologie eines "führerlosenWiderstands". Zu häufig wird rechte Gewalt noch als Gewalt vonEinzeltätern abgetan. Zugleich gehen die Sicherheitsbehörden vonlandesweit mindestens 134 hochgefährlichen Rechtsextremen aus. Wervor diesem Hintergrund "keine rechtsterroristische Strukturen" sehenmag, verharmlost die Gefahr.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell