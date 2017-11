Neue Westfälische (Bielefeld): Strompreis Zu Lasten der Verbraucher Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Auch wenn es beim Strompreis aktuell eine kleineVerschnaufpause gibt, ist der Trend ungebrochen. Elektrizität wirdimmer teurer. Dagegen hilft der Wechsel des Anbieters nur wenig, weilsich der Strompreis nur bedingt marktwirtschaftlich bildet. DerBuhmann der anstehenden Preisrunde ist schnell ausgemacht. DieEnergieanbieter müssen weniger für den Einkauf des Stromes ausgeben,schreiben aber teils trotzdem im kommenden Jahr höhere Rechnungen anihre Kunden. Gegen diese Entwicklung können sich die Verbraucher auchDank der vielen Preisvergleichsportale im Internet zur Wehr setzenund sich einen günstigeren Tarif suchen. Ein paar Euro lassen sich sosparen. Das klappt mittlerweile gut, ändert jedoch nichts daran, dassElektrizität auch in den kommenden Jahren immer teurer wird. Denn anwichtigen Stellschrauben für die Kosten drehen andere als dieKonsumenten. Der Preis setzt sich aus vielen Komponenten zusammen.Die Erzeugung in den Kraftwerken ist ein Posten, der Transport durchdas Netz zum Kunden, die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer, die Umlagefür den Ökostrom und mehr. Die Politik trägt die meiste Verantwortungfür den Endpreis. Sie hat kein Interesse an sinkenden Preisen. Dennso wird die Energiewende von den Kunden finanziert, andererseits sollüber den Preis auch das Verbrauchsverhalten gesteuert werden. Beidesdient dem Klimaschutz. Die Preise werden nicht sinken, solange es demStaat gelingt, die Preisschraube so zu bewegen, dass sie wederPrivathaushalte noch Unternehmen überfordert und trotzdem Anreize zumStromsparen setzt. Es ist ein Gleichgewicht zu Lasten derStromverbraucher. Die Pause beim Preisanstieg wird kaum von Dauersein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell