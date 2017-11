Neue Westfälische (Bielefeld): Streit zwischen Bahnunternehmen um Personalwechsel Eine Branche unter Dampf Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Sehen wir es positiv: Die atmosphärischenStörungen zwischen der Westfalenbahn und der Eurobahn/Keolis habenvor allem einen Grund: Es brummt in der Branche. SteigendeFahrgastzahlen und eine Verdichtung des Angebots sind seit Jahren eingewohntes Bild. Bahnfahren ist "in". Klar tut es einem Unternehmenweh, wenn ein anderes Mitarbeiter abwerben kann, weil es einNetzbündel per Ausschreibung gewonnen hat. Nun hat der Übergang desTeutoburger-Wald-Netzes eine Vorgeschichte, weshalb die Lage hiernoch komplexer ist. Als das Ergebnis der Ausschreibung mit demGewinner Eurobahn am 6. November 2014 bekannt wurde, legte dieWestfalenbahn Rechtsmittel ein; fast neun Monate gingen ins Land, bisdiese zurückgezogen wurde. Zeit, die der Eurobahn fehlte, um neueFahrzeuge zu ordern. Ein Problem, das inzwischen gelöst ist - unteranderem dadurch, dass mit der Westfalenbahn eine Einigung über dieÜbernahme von 19 Altfahrzeugen erzielt wurde. Das zeigt: Wenn esdrauf ankommt, steht die Branche zusammen. Das muss so bleiben. Dennmit der Einführung des Rhein- Ruhr-Express (RRX) und eines neuenS-Bahn-Systems an Rhein und Ruhr steht der Schienennahverkehr in NRWvor einem Quantensprung. Die neue Bahn-Allianz für NRW, an der auchWestfalenbahn und Eurobahn beteiligt sind, sollte als Plattformfungieren, um die Verlässlichkeit des Systems zu sichern. Daserwarten Fahrgäste zu Recht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell