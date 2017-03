Neue Westfälische (Bielefeld): Streit um das Landesjagdgesetz Kompromisslos Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Die Grünen und ihr Umweltminister JohannesRemmel betrachten das neue "Ökologische Jagdgesetz" als einen großenErfolg ihrer Regierungsarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Ausihrer Sicht mag dies stimmen. Das Regelwerk ist jetzt weit mehr vontierschützerischen Ideen durchzogen als bisher - auch wenn dieGegner, die meisten von ihnen sind Jäger, das neue Gesetz vor allemals Ausdruck von Regulierungslust und ideologischen Übertreibungender Grünen empfinden. Denn Minister Remmel hat mit seiner Aussagerecht, dass ein Jagdrecht nicht nur von Traditionen bestimmt werdensollte, sondern auch zeitgemäß sein muss. Fakt ist aber auch, dasseine Volksinitiative, die 117.000 Unterschriften sammelt undmachtvolle Demonstrationen organisiert, Ausdruck eines demokratischenWillens ist, der vom Landtag nicht gänzlich ignoriert werden sollte.Insofern täte Rot-Grün gut daran, dieser demokratischen Bewegung mehrEntgegenkommen zu zeigen. Möglicherweise ist die Kompromisslosigkeit,mit der die Grünen nicht nur in dieser Sache agieren, mitverantwortlich für ihre Akzeptanzkrise, die sich in den aktuellenUmfragen manifestiert.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell