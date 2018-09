Neue Westfälische (Bielefeld): Streit um Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Dringend nötige Korrektur Thomas Seim

Bielefeld (ots) - In diesen Tagen veröffentlicht dieBundeszentrale für politische Bildung das Buch "Deutschland -Erinnerungen einer Nation". Darin analysiert der Intendant desBerliner Humboldtforums, Neil MacGregor, in 30 Kapiteln "Wege undIrrwege" deutscher Geschichte. Innenminister Horst Seehofer tauchtnur an einer Stelle auf: bei der Enthüllung einerHeinrich-Heine-Büste. Über Hans-Georg Maaßen,Ex-Verfassungsschutzchef, steht da nichts. Dabei kann der Fall Maaßenals Paradebeispiel für die Irrungen von Politik gelten. Maaßen istein sehr engstirniger, stramm konservativer Beamter mitCDU-Parteibuch. Er hat über Jahre wesentlich daran mitgewirkt, dassdie Ermittlungen zu neun Morden an Migranten lange Zeit nicht gegendie Täter des Nationalsozialistischen Untergrunds geführt wurden,sondern gegen türkische Mitbürger. Seine Bilanz alsVerfassungsschutzpräsident war eher bescheiden. Er hat das Land nichtsicherer und die Terrorismusbekämpfung nicht effizienter gemacht.Warum also um alles in der Welt wollte Horst Seehofer diesen Mannbefördern? Aus Angst vor Landtagswahlen in Bayern? Was immer derGrund ist: Es ist an der Zeit, sich zu korrigieren. Deshalb ist esrichtig, dass Seehofer, Bundeskanzlerin Merkel und die SPD-Partei-und Fraktionschefin Andrea Nahles sich neu zusammenfinden. Für HerrnMaaßen sind viele Lösungen denkbar, nur eine nicht: eine Zukunft imInnenministerium und dessen nachgeordneten Behörden. Die dreiParteichefs haben die Stimmung gegen ihre Entscheidung im Geheimenvöllig unterschätzt. Das gilt für die Union, wie die empörte Reaktiondes nachdenklich-konservativen Paderborner CDU-BundestagsabgeordnetenCarsten Linnemann zeigt. Aber es gilt vor allem auch für SPD-ChefinAndrea Nahles, der massiver Protest aus allen Teilen ihrer Partei inallen Teilen des Landes über ihre Zustimmung zu dem Maaßen-Dealentgegenschlug und noch -schlägt. Die Stimmung in der SPD ist nervös.Merkel ihrerseits hat es zugelassen, dass die Regierungsarbeit in denSchatten einer einfachen Personalfrage geriet. Sie hätte Führungzeigen und den Knoten viel früher zerschlagen müssen. Und Seehofer?Auch er hätte einfach nur seinem verfassungsmäßigen Auftrag folgenmüssen, Schaden vom Land abzuwenden. Statt dessen hat er massivenSchaden angerichtet: Er hat so erreicht, dass die Volksparteien derGroßen Koalition auf zusammen nur noch 45 Prozent Zustimmunggeschmolzen sind. Weder in Deutschland noch in Bayern wird man soWahlen für sich entscheiden können. Die drei Parteichefs müssen denIrrweg der vergangenen Tage verlassen. Und zwar sehr schnell.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell