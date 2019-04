Neue Westfälische (Bielefeld): Sterbehilfe In höchster Not Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Die Würde des Menschen ist unantastbar. So stehtes in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Der kann als Fundament unseresfreiheitlich demokratischen Rechtsstaates verstanden werden. Es istkeine zeitliche Begrenzung vorgesehen. Also: Die Würde des Menschenendet nicht, weil bestimmte Bedingungen oder Situationen eingetretensind. Wer aber bestimmt, was für den einzelnen Menschen würdig ist?Die Mehrheit sagte vermutlich: der Mensch selbst, für sich allein.Kein Beamter, kein Jurist, kein Theologe und auch kein Arzt kanndarüber befinden, was ich persönlich für mich allein als Würdeempfinde und begreife. Deshalb muss mir als Mensch das Rechtzugestanden werden, in höchster Not mein Leben als Mensch zu beenden.Und mir - sollte ich dazu allein nicht mehr in der Lage sein - helfenzu lassen. Auch als Christ kann ich so argumentieren. Wenn Gott mirmein Leben geschenkt hat, mitsamt meinem freien Willen und meinerWürde, billigt er mir auch zu, es zu beenden. Damit keinMissverständnis entsteht: Es geht nicht darum, dem Suizid das Wort zureden. Es geht um die extrem schwere Situation bei auswegloserKrankheit, den quälenden Tod vor Augen, seinem Leben ein Ende zusetzen und dabei Unterstützung zu erhalten. Um die juristischeEinschätzung und die strafrechtlichen Folgen dieser Unterstützunggeht es im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Nicht immerkann Palliativmedizin im allerletzten Lebensabschnitt wirklichlindernd eingreifen. Bei allen Fortschritten in diesem Bereich. Esist eine extrem schwierige Situation. Niemand kann sie ermessen, dersie nicht zumindest als naher Beobachter erlebt hat. Entsprechend istes richtig, dass der Gesetzgeber verboten hat, Geschäfte rund um dieSterbehilfe zu machen. Es dürfen kein Druck und auch keine indirekteErwartungshaltung im Raum stehen. Deshalb ist die ZurückhaltungSterbehilfe straffrei zu stellen, nachvollziehbar. Aber: Die Würdedes Menschen heißt auch, dass er in Würde sterben darf und kann. Dazubedarf es in manchen Fällen Hilfe. Und die muss straffrei bleiben. Inhöchster Not.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell