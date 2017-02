Neue Westfälische (Bielefeld): Steinmeier ermahnt die Deutschen: Folgen Sie nicht den einfachen Antworten!

Bielefeld (ots) - Der künftige Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier fordert Deutschland auf, die Zukunft mutig und im Streitum die besten Ideen zu gestalten. Zugleich ermahnt er die Deutschen,einfachen Antworten zu widerstehen. "Demokratie hat den unendlichenVorteil, dass Umkehr immer möglich ist. Und ich möchte ermutigen, derVereinfachung zu widerstehen", sagte Steinmeier der in Bielefeld undDetmold erscheinenden Neuen Westfälischen und LippischenLandes-Zeitung (Montag-Ausgabe). Zugleich warnte er vor einfachenAntworten. "Man sollte nicht denen folgen, die meinen, dass inZeiten, in denen alles komplizierter wird, die Antworten immereinfacher werden können. Vereinfachung bedeutet: Wir nehmen alles sohin und stellen dann in einigen Jahren fest, dass die Vereinfacherauch keine Lösungen hatten - sondern uns im Gegenteil von möglichenLösungen eher abgehalten haben", sagte Steinmeier. Die Zukunft lassesich nur dann gestalten, "wenn wir den Mut haben, uns auf das Ringenvon unterschiedlichen Ideen einzulassen, wie wir dieses Landgestalten. Wir müssen das politische Gespräch in dieser Gesellschaftaufrecht erhalten", so der neue Bundespräsident.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell