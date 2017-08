Neue Westfälische (Bielefeld): Staatsoberhäupter mit Feindbild Schwache Präsidenten Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Schwache Politiker sind Lautsprecher. Siebenötigen Feindbilder, um Anhänger ohne Inhalte auf eine Personfestzulegen. Je stärker solche Menschen sich auf Titel und Ämterberufen, desto geringer ist ihre Relevanz. Lehrbuchhaft ist diesderzeit zu beobachten an den Präsidenten der Türkei und der USA,Erdogan und Trump. Erdogan ist ein Egoman ohne Qualitäten - weder inder politischen Idee noch in der Führung seines Landes. Die Türkeiverliert seinetwegen rasant an Ansehen, die Wirtschaft verfällt, dieAttraktivität des Reiseziels nähert sich null, die Lebensqualitätsinkt, die Freiheit der Menschen wird eingeschränkt. Politischrestauriert ein Staatschef ohne Ideen sein bislang laizistisches Landin eine auf religiöse Leitlinien gestützte Autokratie. Nun ist dieTürkei auch vor Erdogan nicht das Vorbild für Demokratie undWeltoffenheit gewesen. Aber ein Staatsmann mit einer Führungsideehätte der Welt zeigen können, wozu eine demokratische, weltoffeneRepublik mit der Mehrheit islamisch gläubiger Menschen fähig seinkönnte, wenn sie ein Zeitalter der Aufklärung für sich anstoßenwürde. Das wäre eine Dimension der Führung gewesen, mit der Erdoganhistorische Relevanz hätte gewinnen können. Er tut das Gegenteil undversagt vor der Geschichte. Ähnlich verhält es sich mit demUS-Präsidenten. Allerdings ist es dort noch dramatischer, weil eingrandioses Land, ein Vorbild an Freiheit und Demokratie gerade voneinem überforderten Lautsprecher in eine echte Existenzkrise geführtwird. Man hofft noch darauf, dass die Selbstheilungskräfte des Landesausreichen, dieses düstere Kapitel möglichst bald zu beenden. Sicherist man nicht. Anders als bei den USA gibt es aus deutscher SichtHandlungsbedarf in Sachen Türkei, deren Selbstheilungskräfte offenbarüberfordert sind. Außenminister Gabriel und Kanzlerin Merkel habenvöllig recht, ihren Nato-Partner und EU-Beitrittskandidaten in dieSchranken zu weisen. Es darf auch ein wenig deutlicher sein. Manwüsste auch gern, warum Herr Erdogan zwar von der Wahl von CDU, SPDund Grünen abrät, nicht aber von der der FDP und der AfD. InDeutschland werden die Wähler die Stabilität unseres demokratischenSystems bei den Wahlen im September unterstreichen. Dies wirdhoffentlich mit dem eindrucksvollen Votum der integrierten deutschenMitbürger türkischer Abstammung geschehen. Niemand folgt denSchwachenePressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell