Neue Westfälische (Bielefeld): Sondierungsgespräche Entscheidung gefragt Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Wohin führt Deutschlands politischer Weg? Dieals Sondierungsgespräche getarnten Koalitionsverhandlungen zwischenUnion, FDP und Grünen gestalten sich noch schwieriger als schon nachdem Wahltag im September vermutet worden war. PessimistischeBeobachter trauen den Jamaika-Verhandlern nach wie vor keine stabileRegierungsbildung zu. Optimisten weisen darauf hin, dass nach Jahrendes Mehltaus, der durch die Große Koalition über das Land verbreitetwurde, nun endlich wieder kontroverse Debatten über die Zukunft derRepublik geführt werden. Vier Wochen haben die Spitzenkräfte nunschon zusammengesessen. Die Ergebnisse sind spärlich. Und so langsamwird aus dem allgemeinen Verständnis für die langen Nächte von BerlinUnmut über die Schwäche der politischen Elite. Denn Deutschland zeigtsich derzeit nur begrenzt handlungsfähig und -bereit. Beispielegefällig? Da wird auf dem Bonner Klimagipfel um nicht wenigergerungen als um die Rettung unseres Lebensraumes und die Deutschenagieren mit angezogener Handbremse, um die Jamaika-Verhandlungennicht zu belasten. Da verweigert Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrerNoch-Ministerin Katarina Barley (SPD) die Teilnahme amEU-Sozialgipfel im schwedischen Göteborg. Dort bekannte sich die EUzu gemeinsamen sozialen Standards, darunter faire Löhne, Hilfe beiArbeitslosigkeit und angemessenen Renten. Deutschlands Platz bliebleer. Und da steht ein bemerkenswertes Urteil des LandgerichtsFrankfurt im Raum. Demnach muss die Fluggesellschaft Kuwait Airwayskeine israelischen Staatsangehörigen befördern. Denn das Gerichtkonnte keine Diskriminierung des Klägers erkennen. Wo blieb derpolitische Aufschrei? Allein das Auswärtige Amt zeigte sichirritiert. Aus dem Kanzleramt kam ebenso wenig eine Reaktion wie ausden Parteizentralen möglicher zukünftiger Regierungsparteien. Wohinführt also der politische Weg Deutschlands? Angela Merkel hat denAuftrag, den Zielort zu definieren. Entweder es gelingt ihr mit einemJamaika-Bündnis oder ihre Reise endet an dieser Stelle. Deutschlandbraucht eine Entscheidung - jetzt!