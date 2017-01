Neue Westfälische (Bielefeld): Sondersitzung im NRW-Landtag zum Anschlag von Berlin Tiefer in die Analyse Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Nach den Anschlägen in Brüssel hat Ralf Jägerkühn zur Kritik an den belgischen Behörden ausgeholt. Angesichts desgewaltbereiten Salafismus hätten sie im Stadtteil Molenbeek ehereingreifen sollen. Es ist für den NRW-Innenminister an der Zeit, sichan die eigene Nase zu fassen. Womöglich treffen seine Worte genausoauf den deutschen Sicherheitsapparat zu. Da reist ein Mann nachDeutschland, hält sich von Beginn an in islamistischen Kreisen auf,googelt nach Anleitungen für Bomben, erkundigt sich nach Waffen undgilt schon bald als sogenannter Gefährder. Polizei undVerfassungsschutz kannten Anis Amri - natürlich, sonst sollte mansich fragen, womit die Beamten den Tag über so ihre Zeit verbringen.Derzeit hat das Bundeskriminalamt 549 Gefährder aufgelistet. Niemandkann sicher sein, wozu sie sich tatsächlich durchringen. Viele vonihnen sind Sprücheklopfer, viele Hinweise stellten sich am Ende alsfalsch heraus. Es liegt an den Terrorfahndern, die Grenze zu erkennenzwischen Großmaul und Gefahrenlage. Auf ihnen lastet ein heftigerDruck. Jeder Fehler kann fatale Folgen nach sich ziehen. DieAnschlagsgefahr, die von dem jungen Tunesier Anis Amri ausging, galtin Sicherheitskreisen als eher gering. Sie lagen falsch. WelcheKonsequenzen sollten sich daraus ergeben? Härtere Gesetze? MehrPersonal? Jedenfalls eine höhere Qualität in der Analyse.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell