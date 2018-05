Neue Westfälische (Bielefeld): Situation der Lehrer an Schulen Bedrohliche Gewalt Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) schlägtAlarm: Die psychische und physische Gewalt gegen Lehrer nimmt zu undhat inzwischen ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Obwohl dasPhänomen mindestens seit anderthalb Jahren bekannt ist, unternehmendie Verantwortlichen in den Schulbehörden und im Ministerium bislangnichts oder jedenfalls zu wenig, um dieser Entwicklungentgegenzuwirken. Die Umfrage, die das MeinungsforschungsinstitutForsa im Auftrag des VBE unter Schulleitern gemacht hat, hat zwar zuTage gefördert, dass es offenbar an jeder dritten NRW-Schule Fällevon körperlicher Gewalt gegen Lehrer gab und gibt, doch diewirklichen Fakten liegen noch im Dunkeln. Wie viele Gewalttaten eswirklich gegen Pädagogen gab, welche Schulen oder Schulformenbesonders betroffen sind, ob es einen Unterschied zwischen Schulenauf dem Lande und in den Großstädten gibt, ob die weit verbreiteteBehauptung, Schüler mit Migrationshintergrund neigten stärker alsandere zur Gewalt, stimmt - niemand weiß es wirklich. Nicht einmal,ob und wie oft Schulen oder Lehrer Strafanzeigen wegen gewalttätigerAngriffe auf Lehrer gestellt haben, vermag der VBE zu sagen. Es wirdallerhöchste Zeit, dass das Phänomen, das zweifelsfrei existent istund die Atmosphäre an den Schulen schnell vergiften kann,systematisch untersucht wird und dass die Entwicklung, die dieUmfrage des VBE ans Tageslicht gebracht hat, mit Fakten unterlegtwird. Denn nur dann können Politiker und Schulaufsichtsbehörden dierichtigen Rezepte entwerfen, die richtigen Maßnahmen ergreifen.Besonders erschreckend ist, dass fast zwei Drittel der befragtenSchulleiter berichten, Eltern seien nicht kooperationsbereit, wenn esum die Aufarbeitung einer körperlichen Attacke gegen Lehrer geht. Siestärkten ihren gewalttätigen Kindern im Gegenteil noch den Rücken.Dies macht deutlich, dass es sich bei dem Phänomen Gewalt gegenLehrer um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Gleichzeitigmacht die Entwicklung deutlich, wie viel in unserem Bildungssystem imArgen liegt. Marode Schulen, zu wenig Lehrer, daraus resultierenderUnterrichtsausfall und zu wenig Sozialarbeiter - doch die hippenBildungspolitiker in Deutschland verschließen davor Augen und Ohrenund reden lieber von Milliarden-Investitionen in die Digitalisierungder Schulen. Ihnen sei gesagt: Wertvolle pädagogische Arbeit undsoziale Befriedung findet in erster Linie analog statt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell