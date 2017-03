Neue Westfälische (Bielefeld): Selbstfahrende Autos Vorsicht geboten Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Die deutsche Autoindustrie braucht dringendVerkaufsargumente. Die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge ist dazudurchaus geeignet. Damit die Technologie, bei der Computer dieSteuerung der Autos übernehmen, auch praxistauglich werden kann, musssie allerdings zuerst auf der Straße ausprobiert werden. Dafür hatdie Bundesregierung jetzt einen ersten gesetzlichen Rahmengeschaffen. Das ist gut so. Weniger gut ist ein anderer Aspekt derRegelung. Die ersten Fahrer der neuen Fahrzeuggeneration werden alsVersuchskaninchen missbraucht. Wenn etwas schief läuft mit derTechnik, und es zu einem Unfall kommt, droht den Fahrern die Haftungfür entstandene Schäden. Dies bestreitet der VerkehrsministerAlexander Dobrindt (CSU) zwar. Doch sind die entsprechenden Passagendes Gesetzes so schwammig formuliert, dass es bei der Klärung derSchuldfrage mit hoher Wahrscheinlichkeit in einigen Fällen zuRechtsstreitigkeiten kommen wird. Die Bundesregierung überlässt diePräzisierung des Gesetzes den Gerichten. Bis dahin werden die Kundenzunächst am Risiko der Technologie beteiligt. Daher ist Vorsichtgeboten, wenn man sich auf die technologischen Spielereien im Autoeinlässt. Bis die ersten vollautomatischen Autos auf unsere Straßenkommen, sind noch weitere Fragen zu klären und Fälle gesetzlich zuregeln. Noch immer fehlt es an ethischen Standards für alleEventualitäten, zum Beispiel, wenn das Auto Hindernissen ausweichenmuss. Das Motto "Sachschaden vor Personenschaden" deckt längst nichtalle denkbaren Problemfälle ab. Die eingesetzte Ethikkommission hatnoch keine Empfehlung vorgelegt für den Fall, dass sich das Auto beizwei menschlichen Hindernissen entscheiden muss, welche Person esumfährt. Auch die Frage, wer welchen Zugriff auf die vom Fahrerzwangsläufig gesammelten Daten hat, ist nicht abschließend geklärt.Datenschützer hatten zuletzt große Bedenken angemeldet. Die jetztverabschiedete Regelung kann nur ein Anfang sein. Die wichtigstenFragen sind damit noch nicht geklärt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell