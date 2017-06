Neue Westfälische (Bielefeld): Schwarz-gelber Kampf gegen Staus in NRW Verkehrspolitische Illusionen Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Es besteht kein Zweifel daran, dass dieAutofahrer im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW unter täglichenStaus leiden. Es ist auch unstrittig, dass dies wirtschaftlichenSchaden anrichtet. Oder wie Christof Rasche, Unterhändler der FDP beiden schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf, esausdrückt: Ein Handwerker in NRW steht pro Woche einen Tag lang imStau. Unzweifelhaft ist auch, dass die Dauerstaus vor allem in denBallungsräumen an Rhein und Ruhr im Wahlkampf und damit auch für denAusgang der Landtagswahl vor drei Wochen eine gewisse Bedeutunghatten. Denn der Frust über die zunehmenden Staus hat zurWechselstimmung im Land wohl maßgeblich beigetragen. Zweifelhaftallerdings ist, was CDU und FDP bislang als Maßnahmen gegen dieDauerstaus auf den Fernstraßen präsentiert haben. Die Autofahrerglauben zu machen, dass die Staus verschwinden, wenn hier eine neueStraße gebaut, dort eine Spur mehr angelegt, und überall an denBaustellen schneller gebaut wird, ist eine verkehrspolitischeIllusion. Staus gibt es in NRW wegen des ungebremst wachsendenStraßenverkehrs und wegen der Bevölkerungsdichte. Es gibt sieübrigens auch in den Ballungsräumen der von der CDU so gern gelobtenBundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Oder sind Sie schon einmaltagsüber mit dem Auto im Raum München oder im Raum Stuttgartunterwegs gewesen, ohne im Stau zu stehen? Nein, der Kampf gegen dieStaus muss an ganz anderen Fronten ausgetragen werden. Erfolgreichwird er nur sein, wenn es gelingt, den Verkehr in denbevölkerungsdichten Regionen zu reduzieren. Wenn also dieAlternativen zum Auto attraktiver werden. Staubekämpfung muss deshalbneben der zügigen Erledigung von Straßenbaumaßnahmen einhergehen mitder Verbesserung des Schienenverkehrs und dem Ausbau von Radwegen inInnenstädten und im Nahverkehr. Nur wenn es gelingt, mehrVerkehrsteilnehmer dazu zu bringen, statt des Autos andereVerkehrsmittel zu nutzen, werden die Staus in diesem Land wenigerwerden. Deshalb müssen die schwarz-gelben Koalitionäre zügignachbessern. In den Zehn-Punkte-Katalog zur Verkehrspolitik gehörenschleunigst mehr konkrete Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes unddes Öffentlichen Nahverkehrs. Da reicht nicht die Einführung vondigitalen Tickets für den Bus- und Bahnverkehr.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell