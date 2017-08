Neue Westfälische (Bielefeld): Schulz setzt auf neue Mehrheiten

Bielefeld (ots) - Bielefeld. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz istnach der Bundestagswahl für unterschiedliche Koalitionsmöglichkeitenoffen. Das sagte er der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung NeueWestfälische (Freitagsausgabe). "Wer nach der Wahl auf der Grundlageunseres Programmes mit uns regieren will, kann auf uns zukommen", soSchulz wörtlich. Zunächst aber kämpfe die SPD für sich und nicht füreine Koalition: "Auf dem Stimmzettel stehen in Deutschland Parteienund keine Koalitionen. Wir müssen nach der Wahl im BundestagMehrheiten bilden", betonte der Sozialdemokrat. Einzig die AfDschloss er als Partner aus.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell