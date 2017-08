Bielefeld (ots) - Bielefeld. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatempört auf eine Äußerung von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gaulandreagiert. Der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung NeueWestfälische (Freitagsausgabe) sagte er, Gauland sei "derSpitzenhetzer der AfD". Dieser hatte erklärt, man müsse dieSPD-Politikerin Aydan Özoguz, die sich kritisch in der Wertedebattegeäußert hatte, nach Anatolien entsorgen. "Das ist ein ungeheurerVorgang und eindeutig rechtsextremes Vokabular", so Schulz. Die AfDsei keine Alternative für Deutschland, "sondern eine Schande fürunsere Nation. Wir müssen alles daran setzen, dass diese Leute nichtin den Bundestag kommen".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell