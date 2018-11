Neue Westfälische (Bielefeld): Schlägereien beim Kreisliga-Fußball Fairplay statt Gewalt Angelina Kuhlmann

Bielefeld (ots) - Auf den Fußballplätzen der Region geht es oftganz schön zur Sache - aber nicht in spielerischer Hinsicht. Die dreiabgebrochenen Partien in den Kreisligen in Bielefeld dokumentierenein Gewaltpotenzial, das sich immer wieder zwischen Spielern,Zuschauern und Schiedsrichtern entlädt. Handgreiflichkeiten bis hinzu Schlägereien, Beleidigungen bis hin zu rassistischen Äußerungendominieren dann ein Fußballspiel, das eigentlich für das genaueGegenteil stehen sollte: Fairplay, sportlichen Wettkampf und dieLeidenschaft für das gemeinsame Hobby. Fußball baut Brücken und gibtjungen Menschen die Möglichkeit, in einer Gruppe akzeptiert zu werden- unabhängig von Bildung, sozialem Status oder Herkunft. Als"Spiegelbild der Gesellschaft" bezeichnet Manfred Schnieders dieAusschreitungen auf den hiesigen Fußballplätzen. Doch genau das darfdieser Sport nicht sein. Er muss der Gesellschaft den Spiegel vor dieNase halten und sagen: "Mit uns geht das nicht!". Spieler undZuschauer müssen zeigen, dass es auf dem Feld um diegemeinschaftliche Liebe zum Fußball geht - egal wie hoch dieEmotionen kochen. Gerade in den unteren Ligen, in denen jeder kickendarf egal wie gut er ist, ist es umso wichtiger, dass der Fußballsich gegen Gewalt und für die Gemeinschaft stark macht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell