Neue Westfälische (Bielefeld): Sanierungs- und Investitionsstau Faktische Verschuldung Florian Pfitzner, Düsseldorf

Wolfgang Schäuble pflegt sein Image so gut erkann. Trotz überschüssiger Milliarden bleibt der Bundesfinanzministerauf der Kasse sitzen. Er scheint kaum daran zu denken, das Geld fürdie Sanierung von Schulen und Straßen auszugeben, geschweige denn -was derzeit weniger vordringlich wäre - Steuerentlastungen zuerwägen. "Tilgungs-Fetisch" nennt das die SPD, während die faktischeVerschuldung durch Verfall und Wertverlust der öffentlichenInfrastruktur steigt. Im Wahljahr wäre es für die Politik an derZeit, so langsam mal Vertrauen zurückzugewinnen. Über Jahre hat dasGeld für Sanierungen gefehlt. In Nordrhein-Westfalen dauerte eslange, bis die rot-grüne Landesregierung gemeinsam mit der NRW-Bankein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur lockergemacht hat. Dagegen waren für die Versorgung und Unterbringung vongeflüchteten Menschen scheinbar ganz plötzlich Mittel vorhanden.Hunderte Millionen Euro hat der Bund allein NRW zugewiesen, lautvorläufiger Haushaltsabrechnung hat das Land bislang mehr als vierMilliarden Euro für Flüchtlinge ausgegeben; weit über zwei Milliardengingen an die Kämmerer der Kommunen. Da fragen sich viele Menschen ingeregelten Jobs, die Steuern zahlen und Deutschland in einer aus denFugen geratenen Welt in humanitärer Verantwortung sehen, wann dieFinanzressortchefs ihren Blick weiten, sich mit prekärenBeschäftigungsverhältnissen auseinandersetzen oder die haarsträubendeWohnungsnot in den Städten ernst nehmen. Sie sollten sich in der Tatanstrengen, um den Begriff der sozialen Gerechtigkeit nicht zu einerPhrase verkommen zu lassen.