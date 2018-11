Bielefeld (ots) - Dortmund/Düsseldorf. Nadja Lüders,Generalsekretärin der NRW-SPD, hat den Parteiaustritt des direktgewählten Dortmunder Bundestagsabgeordneten Marco Bülow (47)bedauert. "In der Sache waren wir oft einig, häufig jedochunterschiedlicher Meinung über den besten Weg, um unsere Ziele zuerreichen", erklärte Lüders, die auch Vorsitzender der DortmunderSPD, Deutschlands größten SPD-Unterbezirk ist, gegenüber der inBielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Mittwoch-Ausgabe). WieBülow gehörte auch Nadja Lüders im vergangenen Jahr zu den Gegnerndes Wiedereintritts in die Große Koalition in Berlin. Die DortmunderSPD werde auch nach dem Parteiaustritt von Bülow ihre "starke Stimme"einbringen, wenn es darum gehe, die SPD wieder auf Erfolgskurs zubringen.Neben Bülow ist Sabine Poschmann (50) eine weitere direktgewählte Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete. Bülow wurde seit 2002im Wahlkreis Dortmund I fünfmal direkt in den Bundestag gewählt,zuletzt 2017 mit 38,8 Prozent der Erststimmen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell