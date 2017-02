Neue Westfälische (Bielefeld): SPD will Rückzug aus Energiecharta

Bielefeld (ots) - Brüssel. Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter undVorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, will, dassdie Europäische Union (EU) aus der internationalen Energiechartaaustritt. Dem Sozialdemokraten missfällt daran die Rolle privaterSchiedsstellen, die in Konfliktfällen etwa zu entscheiden haben, obUnternehmen für staatliche Entscheidungen Entschädigungen erhalten."Es hat sich herausgestellt, dass immer mehr Unternehmen dieseSchiedsstellen missbräuchlich nutzen", sagte Lange im Gespräch mitder in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Montagsausgabe).Dieses Instrument werde auch genutzt, "um gegen demokratischlegitimierte Gesetze vorzugehen". Das betreffe unter anderem dieEntschädigungsforderung des Energiekonzerns Vattenfall gegen dieBundesregierung wegen des Ausstiegs aus der Atomenergie. Es geht umForderungen von bis zu 4,7 Milliarden Euro. Daher wollen dieSozialdemokraten im Europaparlament einen Antrag formulieren, in demsie die Europäische Kommission dazu auffordern, ein Verfahren zumAusstieg der EU aus der Energiecharta in Gang zu setzen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell