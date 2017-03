Neue Westfälische (Bielefeld): SPD wählt neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten 100 Prozent Schulz Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Was mag nur in Sigmar Gabriel vorgegangen sein,als fest stand, dass Martin Schulz der für alle Delegierten richtige,bessere, vor allem aber erfolgversprechende Nachfolger ist? 100Prozent Schulz - das ist ein eigentlich für die SPD undenkbaresWahlergebnis für einen Vorsitzenden. Nicht einmal Willy Brandt hatdas geschafft. Nicht einmal Kurt Schumacher hat das geschafft -selbst dem Chef der Nachkriegs-SPD im Westen fehlten 1948 Stimmen.Was bedeutet dieses Ergebnis? Die SPD ist derzeit wieder ganz beisich, sie fühlt sich auf der richtigen Seite der Gesellschaft, sieerlebt sich stark als Kraft für Freiheit und Gerechtigkeit. DiesesMomentum hatte sie lange nicht, obwohl sie auch unter Sigmar Gabrielerhebliche Erfolge für sich verbuchen konnte. Nur in Stimmen konnteGabriel seine Arbeit nie umsetzen. Das scheint nun Schulz zugelingen, auch weil er - jedenfalls bislang - weder in der SPD nochbei den Wählern als Teil der Politik in Berlin wahrgenommen wird. Diegroße Koalition arbeitet zwar durchaus erfolgreich. Eine große Nähezur Wahlbevölkerung ist ihr indes nie zuteil geworden. Davonprofitiert Schulz. Noch ist es vorwiegend Psychologie. Wie weitdieser Aufschwung die Sozialdemokratie tatsächlich führen kann,darüber werden auch die Konkretisierungen eines Wahlprogramms erstnoch entscheiden. Da hat auch Schulz bei seiner Parteitagsrede eineReihe von Fragen offen gelassen und auf den Programm-Parteitag inDortmund Ende Juni verwiesen. Die Union wiederum hat noch nicht zumGegenangriff angesetzt. Sie wirkt eher gelähmt von der Euphorie derSozialdemokraten. Das wird allerdings nicht so bleiben. DieAuseinandersetzung zwischen Spitzenkandidaten und Programmen wird aufbeiden Seiten noch Bewegung erzeugen - mehr oder weniger eben.Einstweilen aber hat die SPD mit Schulz einen Lauf. Wenn dieser Laufsich fortsetzen sollte über die Saar-Wahl am nächsten Wochenende, dievermeintliche oder tatsächliche Merkel-Schwäche in der Mobilisierungvon Anhängern, die Wahl eines früher sozialistischen, heute ehersozialdemokratischen französischen Präsidentschaftskandidaten Macronund die Bestätigung der NRW-Ministerpräsidentin Kraft (SPD) - dannwird auch die Bundestagswahl spannend. Spannender als noch zuJahresbeginn denkbar. Das mag auch Sigmar Gabriel trösten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell