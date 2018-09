Neue Westfälische (Bielefeld): Die SPD plädiert für einen Mieten-Stopp Die Angst vor dem sozialen Abstieg Stefan Schelp

Bielefeld (ots) - Umfragen der jüngeren Vergangenheit belegen,dass die Deutschen inzwischen weniger die Flüchtlingskrisebeschäftigt. Nicht einmal die Angst vor Kriminalität ist dasallbeherrschendes Thema. Was die Menschen dagegen umtreibt, ist dieAngst vor der Armut, vor dem sozialen Abstieg. Die Angst davor, imAlter nicht mehr genug zum Leben zu haben. Und sich keine vernünftigeWohnung mehr leisten zu können. Wenn die SPD jetzt also von derbisher viel zu laschen Mietpreisbremse zum Mietpreis-Stopp wechselt,also zur Vollbremsung, dann spielt dabei selbstverständlich derWahlkampf eine bedeutende Rolle. In Bayern wird um Stimmen gerungenund auch in Hessen steht das Landtagsvotum an. Und für die SPD sindrespektable Ergebnisse derzeit in weiter Ferne. Deshalb sucht sienach neuen Themen - und hat sie nun offenbar gefunden. Das kann mankritisieren. Man könnte es auch opportunistisch nennen. Wenn dieexplodierenden Mieten nicht tatsächlich ein Muss-Thema wären.Besonders die Mieten in boomenden Großstädten galoppieren davon,immer mehr Menschen können es sich gar nicht mehr leisten, für sichund ihre Familien passenden Wohnraum anzumieten. Sie bleiben schlichtauf der Strecke. Die Mietpreisbremse, dieses Projekt aus dervergangenen Legislatur-Periode, hat daran nichts geändert. Zu löchrigwar das Programm, zu leicht ließen sich die Obergrenzen umgehen.Jetzt also der nächste Versuch. Der Mietpreis-Stopp sieht vor, dassdie Mieten für einen begrenzten Zeitraum von fünf Jahren nichtstärker steigen dürfen als die Inflationsrate. Die Argumentation derSozialdemokraten ist, dass man sich damit Luft verschaffen will, bisandere Maßnahmen endlich greifen. In der Tat ist der Mietpreis-Stoppviel zu wenig, um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum beizukommen.Aber auch das Baukindergeld oder die Einschränkung der Möglichkeitzur Eigenbedarfskündigung reichen als Einzelmaßnahmen keineswegs.Allesamt aber können ihren Teil dazu beitragen, die Not zu lindern.Die Sozialverbände fordern "drastische Einschnitte". Die Vermieterhalten davon "rein gar nichts". Das Wesen der funktionierendenDemokratie ist, zwischen diesen Polen einen Weg zum Kompromiss zufinden. Die schlimmste Variante wäre, sich erneut in den Gremien aufMonate und Jahre zu verzetteln. Darauf können die Wohnungssuchendenganz sicher nicht warten. Und die Investoren wollen es ganz sicherauch nicht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell