Die Ankündigung von Ralph Brinkhaus,Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, bei der Wahl zumBundestagsvizepräsidenten für die AfD-Kandidatin MarianaHarder-Kühnel zu stimmen, trifft auf heftigen Widerstand.SPD-Fraktionsvize Achim Post verweigert der AfD-Politikerin seineUnterstützung: "Ich wähle keine Rechtsradikalen, die unsereDemokratie zerstören wollen", sagte Post der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe). Auch dieSPD-Abgeordnete Wiebke Esdar findet klare Worte. Sie werdegrundsätzlich niemanden aus der AfD in dieses Amt wählen, "weil dieAfD die politische Kultur im Parlament beschädigt und nicht an einersachlichen, ruhigen Arbeitsatmosphäre interessiert ist", so Esdargegenüber dem Blatt. Harder-Kühnel sei Teil einer Fraktion, dieausgrenze und hetze. Der CDU wirft Esdar vor, sich zum"Steigbügelhalter der AfD" zu machen. Die SPD-Abgeordnete ElvanKorkmaz kritisiert die Haltung von Brinkhaus: "Ich erwarte von ihmund der CDU endlich eine klare Haltung gegen die AfD." Indem man siewähle, mache man sie salonfähig und verharmlose ihre Parolen, soKorkmaz.Dagegen betont Britta Haßelmann, ParlamentarischeGeschäftsführerin der Grünen im Bundestag, die Geschäftsordnung sehefür jede Fraktion ein Grundmandat vor. Die Wahl der Kandidatinerfolge in freier und geheimer Wahl. "Unsere Fraktion hat zumPersonalvorschlag der AfD keine Empfehlung abgegeben", so Haßelmann.