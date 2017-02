Neue Westfälische (Bielefeld): SPD ist für den Landtagswahlkampf gerüstet Jubel-Parteitag Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Der Mann, der dafür gesorgt hat, dass bei derSPD jetzt alles anders ist, war gar nicht da. Martin Schulz, der neueKanzlerkandidat, der die SPD plötzlich wieder in Siegerlaune versetzthat, macht sich noch rar bei den NRW- Genossen. Offenbar ist die Zeitfür seine Auftritte noch nicht gekommen. Dennoch konnten sichBeobachter des SPD-Landesparteitages nur verwundert die Augen reiben.Geschlossen wie selten und gleichzeitig entschlossen wollen dieSozialdemokraten die Gunst der Stunde nutzen und aus demLandtagswahlkampf als Sieger hervorgehen. Und die leidenschaftlicheWahlkämpferin Hannelore Kraft wird ihren Teil dazu beitragen. Beiihrem Auftritt vor dem Parteitag im Düsseldorfer Congress-Centersetzte sie die Delegierten jedenfalls in Jubelstimmung. 100 ProzentZustimmung - das ist auch in Wahlkampfzeiten ungewöhnlich. Natürlichgehören dazu auch ein paar versprochene Wohltaten: Mehr Polizisten,Gebührenfreiheit für die Kita-Kernzeiten, ein Milliarden-Programm fürSchulsanierung. Insofern ist das inhaltliche Konzept so ungewöhnlichnicht. Während Armin Laschet und seine CDU-Leute in ihrem Wahlkampfdie innere Sicherheit in NRW immer wieder infrage stellen, setzt dieSPD vor allem auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Im Moment sprichtvieles dafür, dass die Sozialdemokraten am Ende obenauf sind. Aberdas Eis ist dünn. Wenn bis zum Wahltermin im Mai irregeleiteteTerroristen noch einmal irgendwo in Deutschland Unheil anrichten,dürfte plötzlich alles wieder ganz anders sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell