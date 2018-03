Neue Westfälische (Bielefeld): SPD beginnt Debatte um eine Wende weg von Hartz IV Befreiung vom Ballast Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Bislang beherrschte die CSU die innenpolitischeDebatte. In der vorösterlichen Woche wechselt diese Vorherrschaft zurSozialdemokratie. Mit seiner unverhohlenen Ankündigung, dieHartz-IV-Gesetze zur Debatte zu stellen und gegebenenfallsabzuschaffen, liegt der neue Arbeits- und Sozialminister HubertusHeil richtig. Er gibt damit der SPD ein Ventil, den altenSchröder-Ballast abzulegen und sich Fragen der Zukunft zuzuwenden.Schließlich verleiht Heil - das ist der wichtigste Effekt - einerbreiten Stimmung in der Bevölkerung Ausdruck. Das Thema der sozialenUnsicherheit beherrscht die Bürger. Das kann man ablesen an denWahlergebnissen des vergangenen Jahres: an den Einbrüchen derVolksparteien SPD und Union ebenso wie am Aufstieg einerrechtsnationalen bis reaktionären Protestpartei wie der AfD. In ihremBundestagswahlkampf haben die Sozialdemokraten zwar auch auf einesihrer Identitätsthemen, das der sozialen Gerechtigkeit, gesetzt. Aberdas trifft nicht den Kern der Sorgen der Menschen. Deren Unruheentstammt fehlender Sicherheit: des Arbeitsplatzes, des Einkommens,der Rente, der Kinderbetreuung. Anders als die konservativenSicherheitsthemen Zuwanderung, Islamismus, Terrorismus liegen dortdie Potenziale, mit der eine Sozialdemokratie für sich mobilisierenkann. Die ersten Umfrage dazu gibt Heil recht: Mehr als 60 Prozenthalten dieses soziale Sicherheitsthema für wichtig, weniger daskonservative, das CSU-Landesgruppenchef Dobrindt mit dem reaktionärenSchlagwort "Schulhof-Islamismus" bedient. Der französischeStaatspräsident Macron hatte das neue Sicherheitsthema vor allenanderen für sich entdeckt und es mit der Idee von Europa verknüpft,die auch die Bürger in Deutschland schützt - gleich, ob es umDigitalisierung, Globalisierung oder Migration geht. Das ist auch fürdie SPD Chance und Perspektive. Wir befinden uns in Woche drei derneuen Großen Koalition. Bislang haben vor allem CSU-Politiker dieDebatte bestimmt, die sich damit für die Landtagswahl in Bayernaufstellen wollen. Bei den SPD-Ministern schien es noch etwas zuholpern - ganz gleich, ob es um die Finanzpolitik der "SchwarzenNull" ging, die der Schäuble-Nachfolger Olaf Scholz zu übernehmenscheint, oder um die Außenpolitik. Wenn der neue Arbeitsminister dierückwärtsgewandte Hartz-IV-Debatte beenden würde und eine neuePolitik der sozialen Sicherheit etablierte, dann wäre nicht nur denMenschen geholfen, sondern auch der SPD. Sie wäre vom Ballastbefreit.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell