Neue Westfälische (Bielefeld): SPD-Kanzlerkandidat Schulz fordert Kulturwandel in der deutschen Politik

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sichkritisch mit den Werten der deutschen Politik auseinandergesetzt."Wir haben 20 Jahre hinter uns, in denen uns erklärt wurde, dass dieWettbewerbsfähigkeit eines Landes wie Deutschland davon abhängig sei,dass wir so werden wie andere Regionen, die unsere sozialen oderökologischen Standards nicht einhalten und deshalb billigerproduzieren. Diese Erklärung war falsch. Gerade unsere hohenStandards machen uns stark", sagte er der in Bielefeld erscheinendenNeuen Westfälischen (Dienstagausgabe). "Diese Politik, die sich aufden Satz zusammenfassen lässt ,Wenn jeder an sich selbst denkt, istan alle gedacht' führt zu einer auseinanderdriftenden Gesellschaft.Diesem ,Jeder gegen Jeden' will ich das Konzept der Gemeinsamkeit,des Zusammenhalts entgegensetzen. Das meine ich mit Kulturwandel. Unddas ist keineswegs altmodisch! Das Bekenntnis zum Gemeinsinn ist dasmodernste Politikangebot, das wir haben", so Schulz. Dadurch werdeGerechtigkeit erst möglich.