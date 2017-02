Bielefeld (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich amRande des Arbeitspolitischen Kongresses seiner Partei in Bielefeldauch zur Außenpolitik geäußert. Gegenüber der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe) sagte er:USA:"Die freie Presse wird zu Recht als vierte Gewalt bezeichnet.Journalisten haben eine Wächterfunktion. Wenn ein US-Präsident diePresse einzuschüchtern versucht und sich selbst zum Wächter über dieMedien erhebt, muss man den Mut haben zu sagen: Das istdemokratiefeindlich."Frankreich:"Marine Le Pen ist gefährlich. Sie macht - ähnlich wie Trump - mitHemmungslosigkeit Wahlkampf. Aber ich glaube nicht, dass sie zurPräsidentin gewählt werden wird.Türkei:"Ich habe schon als Präsident des Europäischen Parlaments sehrdeutlich die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkeikritisiert - auch gegenüber Präsident Erdogan persönlich. Ich weiß,dass sich die Bundesregierung auf allen Kanälen für den betroffenenJournalisten einsetzt."Beste GrüßeIhr Jörg RinnePressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell