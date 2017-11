Neue Westfälische (Bielefeld): Rückkehr zu G9 soll Ruhe an den Gymnasien schaffen Frommer Wunsch Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?Diese ironische Frage möchte man der neuen NRW-Landesregierung beider Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit stellen. Denn dieschwarz-gelbe Koalition und ihre Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)hätten es wie die Nachbarn in Niedersachsen ganz einfach machenkönnen. Alle Gymnasien kehren zum G9-Abitur zurück. Fertig. DieBegründung wäre ebenso eindeutig wie klar: Das Turbo-Abitur hat keineAkzeptanz an den Schulen und bei den Eltern gefunden, und außerdemist es pädagogischer Unsinn. Aber nein: In Nordrhein-Westfalen mussalles offenbar ganz kompliziert sein. Obwohl auch hier inzwischenklar ist, dass das Turbo-Abi schlicht in den Papierkorb derSchulgeschichte gehört, wird mit viel Hirnschmalz eine Regelungerfunden, für die derjenige, der sie durchblicken soll, wenigstensdas Abitur (und wenn es geht: kein Turbo-Abitur) braucht. Schulddaran ist, dass das neue Gesetz vor allem Ausnahmen regeln soll - dieAusnahme, gegebenenfalls doch beim eigentlich für pädagogisch nichtsinnvoll erklärten Turbo-Abi bleiben zu können, die Ausnahme, dassgegen eine Entscheidung der Schulkonferenz, bei G8 bleiben zu wollen,am Ende doch der Schulträger ein Veto einlegen kann, die Ausnahme,dass an Schulen, die sich eigentlich dazu entschlossen haben, bei G8zu bleiben, später doch noch irgendwie G9 eingeführt werden kann.Ministerin Gebauer erhofft sich von der Rückkehr zu G9 endlich Ruhean den Gymnasien in NRW. Ihre Hoffnung dürfte ein frommer Wunschbleiben. Denn jetzt wird es an den Gymnasien erst einmalDiskussionen, vielleicht auch richtig Streit in den Schulgemeindengeben. Und da auch der spätere Wechsel von G8 zu G9 und umgekehrtnicht ausgeschlossen ist, wird die Debatte vielleicht noch Jahredauern. Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Auf dieFrage hatte die Schulministerin nur eine Antwort: Weil es so imKoalitionsvertrag zwischen CDU und FDP vereinbart worden ist. Dassauch Lehrerorganisationen und kommunale Spitzenverbände diekonsequente Abschaffung des Turbo-Abiturs und die verbindlicheWiedereinführung von G9 für alle Gymnasien lieber gesehen hätten,unterstreicht, dass die einfachere Lösung auch fürNordrhein-Westfalen die bessere gewesen wäre. Vielleicht wäre dannauch deutlicher geworden, dass das Konzept der Schulministerin aucheine Menge vernünftiger Verbesserungen für die Gymnasien bereit hält.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell