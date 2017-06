Neue Westfälische (Bielefeld): Rommel-Kaserne behält ihren Namen Klares Signal Dirk-Ulrich Brüggemann

Bielefeld (ots) - Mit einer solch klaren Positionierung derVerteidigungsministerin hatte keiner gerechnet. Am Rande des Tags derBundeswehr in der Senne hat Ursula von der Leyen deutlich gemacht,dass der Name des Augustdorfer Standortes nicht geändert wird. Damithat sie ein klares Signal gesetzt und dem Wunsch der Soldaten und derGemeinde entsprochen. Diese Entscheidung ist in Ordnung und mussakzeptiert werden. Natürlich liegt die oberste Dienstherrin allerdeutschen Soldaten richtig, wenn sie von der Bundeswehr dasBekenntnis fordert, nicht in der Tradition der Wehrmacht zu stehen.Und vielleicht steht auch der eine oder andere Kasernenname nachintensiver Prüfung zur Disposition. Aber der Streit um die RolleErwin Rommels als Namensgeber für den größten Heeresstandort am Randeder Senne sollte beigelegt werden. Rommels Rolle lässt sich heutenicht mehr zweifelsfrei klären. Allerdings ist die Ministerindeutlich, wenn sie sagt, dass der ehemalige Generalfeldmarschallseinen Platz im Widerstand gegen das Regime der Nationalsozialistengehabt hat. Das muss reichen. Wichtig ist, dass alle in dieEntscheidung bei einer Namensänderung mit eingebunden werden. Dazugehören die Bürgermeister genauso wie die Stadt- und Gemeinderäte undauch die Soldaten, die in den Kasernen leben. Auch wenn inmilitärischen Liegenschaften andere Regeln gelten und sie nicht ohneweiteres für jedermann zugänglich sind, so sind sie doch ein Teil derkommunalen Infrastruktur und ein Teil der Städte und Gemeinden, inderen Gebiet sie liegen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell