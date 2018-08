Neue Westfälische (Bielefeld): Richter ordnen Sami A.s Rückkehr an Ministerversagen Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Mal angenommen, ein Gericht spricht einenAngeklagten vom Vorwurf eines Sprengstoff-Attentats frei. Die Polizeiaber hält den von ihr weiterhin Verdächtigten einfach fest. Ein Bruchvon Recht und Verfassung. Das geht nicht! Man kann zum Fall Sami A.stehen, wie man will. Es ist sicher angemessen, den Terror-Verdachtgegen ihn so zu überprüfen, dass man ihn des Landes verweisen kann,oder - noch besser - bei bewiesener Schuld für lange Jahre wegsperrt.Dies entgegen dem Urteil eines Richters zu tun, ist indes ein Bruchdes Rechtsstaats. Wer aber Hand an diesen Rechtsstaat legt, betreibtdas Geschäft der Verfassungsfeinde, genauer: der rechtsradikalenVerfassungsfeinde. Die Stärke einer auf eine Verfassung gestützten,rechtsstaatlichen Demokratie gründet auf der Gewaltenteilung und aufder ausgeglichenen, starken Balance zwischen Gesinnungs- undVerantwortungsethik. Wenn politisches Handeln beides verlässt undsich so in Richtung Willkür oder Umgehung des Rechts verschiebt,steht die Demokratie selbst zur Disposition. Nicht mehr, nichtweniger. Gemessen daran müssen sich NRW-Integrationsminister JoachimStamp (FDP) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagenlassen, dass man die Pflichten aus dem Amtseid nicht trennen darf:Schaden vom Volk abzuwenden und unparteiisch Gerechtigkeit gegenjedermann zu üben - beide Prinzipien sind unlösbar verbunden. Siefunktionieren im Rechtsstaat nur zusammen. Es gibt sehr beachtlicheIndizien dafür, dass die Missachtung eines Gerichts nahe an einemVerfassungsbruch liegt. Alles, was beide Minister bislang dazuausgeführt haben, reicht zunächst nicht aus. Sollte alles sogeschehen sein aus Furcht vor Wahlen und der Sorge vor weiterenAngriffen der rechtsnationalen AfD, wöge dies umso schwerer. DasSchlimmste aber ist, dass dieses im Kern inakzeptable Vorgehen denBlick auf ein rechtsstaatliches Verfahren gegen den höchstterrorverdächtigen Sami A. verstellt hat. Das allein kann Demokratiegefährden. Und es belegt nicht die Stärke der handelnden Minister,sondern deren Versagen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell