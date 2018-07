Neue Westfälische (Bielefeld): Rechts-Ideologe Bannon in Europa aktiv Möchtegern-Kaiser Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Wo immer Rechtspopulisten zwischen Berlin,London, Rom, Paris, Budapest, Warschau oder Bern zuletzt ihre Nasenhervorstreckten oder bei Wahlen punkteten, war ein Trittbrettfahrernicht weit: Steve Bannon. Der vor einem Jahr vom Hofe Donald Trumpsfortgejagte Ideologe erweckte dabei den Eindruck, als müssten dienationalistischen Strömungen von AfD über Ukip bis zum Front Nationalnur durch einen klugen Kopf - ihn selbst - fusioniert werden. Mitdieser vor Hybris strotzenden Idee will Bannon nun die Wahl zumEuropäischen Parlament im Mai 2019 beeinflussen. Herbeigezwungenwerden soll ein rechtslastiges Abgeordneten-Sammelbecken, das denTajanis, Junckers und Tusks mit einer Art Euro-Trumpismus dasFürchten lehrt. Bevor die Nervosität über den unerwünschtenEntwicklungshelfer in Sachen Revolution in Hysterie umkippt: Bannonist nicht zu unterschätzen. Er kann Netzwerke und Geld mobilisieren.Und er hat Erfahrung bei der Etablierung vonPropaganda-Dreckschleudern und der Manipulation von Volksstimmungenvia Internet. Aber: Bannon ist und bleibt ein Möchtegern-Kaiser ohneKleider. Hinter der Fassade des Anti-Globalisierungs-Kreuzzüglerssteht ein großer Verlierer, der seinen rapiden Bedeutungsverfall inAmerika mit einer Auslandstournee wettmachen will. Seine Provokationvor den Wahlen zum EU-Parlament muss für die etablierten ParteienAuftrag sein, Rechtspopulisten intelligenter entgegenzutreten undWiderstandsfähigkeit zu beweisen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell