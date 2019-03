Neue Westfälische (Bielefeld): Rauchverbot in Autos, in denen Minderjährige sitzen Kinderschutz ist wichtiger Lothar Schmalen, Düsseldorf

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Da werden Kindheitserinnerungen wach: DichterZigarettenqualm bei der Autofahrt in den Urlaub, niemand istangeschnallt, egal wie schnell der Familienvater den Pkw in Richtungholländischer Nordseeküste steuert. Heute wissen wir: So wichtig wieder Gurt für die Sicherheit der Autofahrer in einem vielfachverdichteten Autoverkehr ist, so gesundheitsschädlich ist derZigarettenqualm im engen Auto besonders für Kinder. Während aber dasAnschnallen längst gesetzliche Pflicht ist und ein Zuwiderhandeln mitempfindlichen Geldbußen bestraft wird, ist es bislang versäumtworden, etwas gegen den extrem schädlichen Qualm im Auto zuunternehmen. Dabei liegen die Fakten klar auf dem Tisch. DiePassivrauch-Konzentration ist für Minderjährige nirgends so hoch wiein einem Auto. Die Konzentration krebserregender Stoffe steigt trotzgegebenenfalls geöffnetem Fenster auf das über 200-fache an. NachMessungen des Deutschen Krebsforschungsinstituts liegt dieSchadstoffkonzentration in einem verrauchten Auto fünf Mal so hochwie in einer durchschnittlich verrauchten Bar. In deutschenGaststätten aber ist das Rauchen längst verboten. Warum dann nicht inAutos, in denen Kinder sitzen? Es ist nicht erstaunlich, dass sichfür die Initiative von Familienpolitikern, die sich für einentsprechendes Rauchverbot in Autos mit Kindern einsetzen, jetztendlich eine breite politische Mehrheit findet. Erstaunlich ist eher,dass eine solche Initiative erst jetzt erfolgreich werden kann. Dabeikämpfen nicht nur in NRW Familienpolitiker für das kinderschützendeRauchverbot. In Schleswig-Holstein hat der Landtag schon im Sommerdes vergangenen Jahres parteiübergreifend ein bundesweitesRauchverbot in Autos, in denen Minderjährige sitzen, gefordert. Dasses andere europäische Länder gibt, in denen längst ein vergleichbaresRauchverbot gilt, rundet das Bild, dass Deutschland in diesem Punkteher hinterherhinkt, weiter ab. Übrigens ist das Rauchverbot, dasKinder im Auto schützt - anders als beispielsweise ein Tempolimit,das alle Autofahrer schützen würde -, nicht einmal unpopulär. Zweiwissenschaftliche Umfragen gab es zu dem Thema in den vergangenenJahren. In einer befürworteten 71 Prozent der Deutschen dasRauchverbot. Selbst 67 Prozent der Raucher waren dafür. In deranderen Umfrage waren 87 Prozent der Befragten dafür. Was sprichtalso dagegen, den Kinderschutz im Auto wichtiger zu nehmen als dieindividuelle Freiheit der Raucher? Nichts!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell