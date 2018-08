Neue Westfälische (Bielefeld): Ralph Brinkhaus und seine Berliner Ambitionen Ungewöhnlicher Alleingang Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Immer deutlicher wird, dass der Vorstoß vonRalph Brinkhaus bei CDU-Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel,neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu werden, einAlleingang des Gütersloher Bundestagsabgeordneten war. Es gibt nichtviele Parteifreunde, die davon wussten. Dazu gehört offenbar auchNRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der als Vorsitzender der NRW-CDUeng mit Brinkhaus zusammenarbeitet. Immerhin ist der Güterslohereiner seiner Stellvertreter an der Spitze des größtenCDU-Landesverbandes. Dass Laschet auf Anfrage dieser Zeitung in derLandespressekonferenz öffentlich erklärt, Brinkhaus habe über seineBewerbung nicht mit ihm oder dem CDU-Landesvorstand gesprochen, unddann auch noch hinzufügt, es gebe keine Notwendigkeit, den bisherigenFraktionschef und Merkel-Vertrauten Volker Kauder abzulösen, lässttief blicken. Offenbar ist Merkel-Mann Laschet zurzeit nicht daraninteressiert, dass das nach der Parteichefin zweitwichtigste Amt inder CDU, das immer auch als Kanzler-Reserve gilt, an einenChristdemokraten aus NRW geht. Die NRW-CDU habe mit zweiBundesministern und drei Vize-Fraktionschefs ausreichend Einfluss inBerlin, sagt er. Vielleicht spielt aber bei Laschet auch eine Rolle,dass der Chef der NRW-CDU auch selbst immer als Reserve fürsKanzleramt gilt. Das Verhalten von Brinkhaus anderseits ist nicht soohne weiteres durchschaubar. Als Harakiri-Politiker, der durch eineunbedachte Kandidatur zur Unzeit seine politische Karriere aufs Spielsetzt, ist der in Berlin hoch geschätzte und als seriös geltendeFinanzfachmann jedenfalls bislang nicht in Erscheinung getreten. DassMerkel Kauder einfach fallen lässt und sich für Brinkhausentscheidet, ist kaum vorstellbar. Deshalb liegt die Vermutung nahe,dass Brinkhaus auf ganz anderes zielt. Etwa auf einen Ministerposten?Jedenfalls hat er sich mit seiner Aktion jetzt bundesweit einen Namengemacht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell