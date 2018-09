Neue Westfälische (Bielefeld): Proteste im Hambacher Forst Klimapolitische Kampfzone Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Ministerpräsident Armin Laschet kann es kaumrecht sein, wie sich der jahrhundertealte Wald in seiner Heimatregionzu einer derart symbolträchtigen klimapolitischen Kampfzoneentwickelt. Trotzdem hält er sich heraus aus dem Konflikt, lehnt eineVermittlerrolle ab. Er weiß genau, warum: Nähme er sie ein, stiegedie Erwartungshaltung gewaltig. Rodete RWE am Ende trotzdem, wäreLaschet gescheitert. Er lässt es also bleiben. Dafür unterstellt seinInnenminister Herbert Reul dem gemäßigten Protestlager einegefährliche Nähe zu gewalttätigen Extremisten. Er spricht sogar vonUnterwanderung - ein schwerwiegender Befund. Fragwürdig erscheintdabei eine groß angelegte Präsentation sichergestellter Objekte.Eigentlich sollte sie das derzeitige Gefahrenpotenzial zeigen. MancheAsservate liegen aber schon seit August 2016 in der Kammer und wurdennun wieder hervorgeholt. Die Militanz mancher Aktivisten schadet derSache, und Gewalt sollte man grundsätzlich nie verharmlosen. Reulmuss sich nun aber den Vorwurf gefallen lassen, das Lagebild verzerrtzu haben. Manche sagen sogar, er heize die Stimmung gegen dieNaturschützer auf, um dem Widerstand generell die Legitimität zuentziehen. Es wäre ein problematischer Vorgang.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell