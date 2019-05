Neue Westfälische (Bielefeld): Prostituiertenschutzgesetz treibt Frauen in die Illegalität Kontrolle statt Schutz Anneke Quasdorf

Bielefeld (ots) - Cui bono - wem zum Vorteil - ist eine Frage, diesich vor allem Kriminalisten stellen, um bei Verbrechen Klarheit zugewinnen. Sie ist aber auch sehr erhellend, wenn es um dasProstituierten-Schutzgesetz geht. Denn Schutz oder Vorteile habenjene, für die das Gesetz angeblich gemacht wurde, nicht. Im Gegenteilverschlechtern sich dadurch die Lebens- und Arbeitsbedingungen vonSexarbeiterinnen gravierend. Das haben all jene vorausgesagt, diediese Frauen seit Jahren begleiten und ihre Bedürfnisse kennen. Nungibt es Zahlen und damit Gewissheit. Statt sich anzumelden undregistrieren zu lassen, flüchten die Frauen in die Illegalität.Bieten ihre Dienst zunehmend im Internet an. Und sind damit nochanonymer unterwegs, angreifbarer, ausgelieferter. Selbst jene, die esschaffen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, die Mitarbeiter derBeratungsstellen, kommen dann nicht mehr an sie heran. Es geht abernoch paradoxer und sinnfreier: Was das Gesetz vorsieht, ist eineverpflichtende Gesundheitsberatung für die Frauen. In den schlechtenBeispielen dieser Beratungen, so die Schilderungen der Fachleute,wird dann teilweise Prostituierten, die seit über 30 Jahren imGeschäft sind, erzählt, wie man einem Mann ein Kondom überzieht. Wasim Gesetz nirgendwo vorgesehen ist: Eine kostenlose Untersuchung, einArzt, der Frauen ohne Krankenversicherung die Pille danachverschreibt und Geschlechtskrankheiten diagnostiziert und behandelt,wenn ein Freier sich nicht an die den Prostituierten verordneteKondompflicht hält und sich mit Gewalt holt, was er will. Vielleichtmüsste das Gesetz umbenannt werden. In:Prostituierten-Kontroll-Gesetz. Denn praktischer ist es für den Staatsicherlich, wenn er per Anmeldepflicht die Gruppe derSexarbeiterinnen in Deutschland genau erfassen, ihre Einkünftebesteuern und ihnen eine Gesundheitsberatung aufzwingen kann. Wie esbis 2001 noch üblich war: Damals mussten "Personen mit häufigwechselndem Geschlechtsverkehr" ein amtsärztliches Gesundheitszeugnisvorlegen. Was deshalb abgeschafft wurde, weil es die im Grundgesetzverankerte Freiheit der Person einschränkte. Oder man ändert dasGesetz noch mal. Holt dazu jene an den Tisch, um die es wirklichgeht, nämlich die Sexarbeiterinnen selbst. Und Experten von denBeratungsstellen. Und schafft diesmal wirklich hilfreiche Bedingungenwie Zugang zu Sprachkursen, Weiterbildung und Gynäkologen, um denFrauen Mündigkeit zu geben. Und nicht nur eine Identität.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell