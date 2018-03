Neue Westfälische (Bielefeld): Präsidentenwahl am Sonntag Putin gewinnt, Russland verliert Miriam Scharlibbe

Bielefeld (ots) - Schon bevor an diesem Sonntag die erstenStimmzettel ausgezählt sind, steht das Ergebnis fest. Der altePräsident des größten Landes der Erde wird auch der neue sein:Wladimir Wladimirowitsch Putin. Er wird sich selbst als Gewinnersehen, das Volk aber, das er seit 18 Jahren regiert, wird einmal mehrdie Hoffnung auf Fortschritt und echte Demokratie verlieren.Offiziell liegen drei Amtszeiten als Präsident hinter Putin. Dieinoffizielle Lesart geht anders. Auch als Regierungschef, von 2008bis 2012, behielt Putin alle Fäden in der Hand. Dmitri Medwedew, derden Präsidentenjob übernahm, weil die Verfassung vorsieht, dass zweiAmtszeiten in Folge ausreichen müssen, war lediglich PutinsMarionette. Laut Gesetz dürfte für Putin 2024 endgültig Schluss sein.Der Autokrat würde sicher dennoch einen Trick finden, sich die Machtzu sichern, aber es wird zumindest schwerer für ihn. Innen-, wieaußenpolitisch schwindet der Rückhalt. Sieben Kandidaten treten gegenPutin an. Doch der einzige, der ihm wirklich gefährlich hätte werdenkönnen - Rechtsanwalt und Aktivist Alexei Nawalny - wurde vorsorglichkaltgestellt. Russische Behörden überziehen Oppositionelle seitWochen mit Durchsuchungen und Arreststrafen. Aus europäischerPerspektive und nach demokratischen Kriterien macht diese Wahl ganzRussland zum Verlierer. Überhaupt ist fraglich, welches Gewicht eineEntscheidung hat, die einen Großteil der Millionen Wahlberechtigtennicht interessiert. Das liegt natürlich an dem vorbestimmtenErgebnis, aber auch daran, dass es vielen Menschen nicht mehr so gutgeht, wie zu Beginn von Putins Herrschaft. InnenpolitischeEntbehrungen, die zum Beispiel ein vollkommen marodesGesundheitssystem mit sich bringen, konnten die Russen verschmerzen,solange ihr Präsident in der Welt erfolgreich den starken Mannmarkierte. Für die Annexion der Krim erntete Putin internationalKritik, im eigenen Land aber Beifall. Doch inzwischen gehen ihm dieVersprechen aus. Der Streit mit den USA über die russischeEinmischung in den Wahlkampf und der Nervengas-Anschlag auf denEx-Spion Sergej Skripal in Großbritannien lassen sich zuhause schwerals Heldentaten verkaufen. Darum sind Gegenkandidaturen bei der Wahlzwar aussichtslos, aber nicht sinnlos. TV-Star Xenia Sobtschak brachim Wahlkampf Tabus, bezeichnete die Übergriffe auf die Ukraine alsUnrecht. Die 36-Jährige könnte die erste sein, in einer Reihe jungerPolitiker für ein neues Russland nach Putin.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell