Neue Westfälische (Bielefeld): Präsident des Bundesverfassungsgerichts rügt Verfassungsminister Guter Rat aus Lippe Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Das sitzt! Andreas Voßkuhle, Präsident desBundesverfassungsgerichts aus Detmold, hat einmal mehr der deutschenInnenpolitik die Werte unserer Bundesrepublik erläutert. Dafürgebührt ihm Lob und Dank! Die wichtigste Botschaft Voßkuhles lautet:Politische Entscheidungen sind nicht Saches eines Gerichts, sondernPflicht für die gewählten Mandats- und Amtsträger. Wenn es also eineFlüchtlingssituation gibt, die eine Mehrheit in Deutschlandverunsichert, so ist es Aufgabe der Politik, Maßnahmen gegen dieseVerunsicherung zu treffen. Dies müssen Entscheidungen auf der Basisvon Grundrechten und Rechtsstaat, nicht auf der Basis von Populismussein. Wenn man nur diese beiden Festlegungen nimmt, dann müssen zweiMinister derzeit sehr intensiv darüber nachdenken, ob sie im Amtbleiben können. Dies sind Bundesinnenminister Seehofer (CSU) undNRW-Integrationsminister Stamp (FDP). Horst Seehofer hat sich - unddies auch in der Funktion als Verfassungsminister - zitieren lassenmit der Formulierung, es gebe in Deutschland eine "Herrschaft desUnrechts". Das ist absurd, weil Deutschland zu den sicherstenRechtsstaaten der Welt gezählt werden darf. Wer das nicht glaubt, magsich gern in Ländern mit deutlich weniger Rechtssicherheit davonüberzeugen - und dazu zählen nicht nur Länder wie die Türkei,Russland oder Entwicklungsländer. Und Joachim Stamp hat imgünstigsten Fall unwissentlich eine Gerichtsentscheidung umgangen,als er den Terrorverdächtigen Sami A. ausfliegen ließ. Aber auch dasverstößt, wenn man der Argumentation des obersten Verfassungsrichtersfolgt, gegen die Garantie des Rechtsstaats. Der Grund für diesesVersagen von Mitgliedern der Regierungen ist die politischeUnsicherheit im Umgang mit populistischen Strömungen. Sie unterwerfensich Stimmungen und leiten daraus Handlungen ab. Richtig wäre esumgekehrt: Unsere Regierungen müssen politische Führung übernehmenund den Populisten als den Feinden der Verfassung entschiedenentgegen treten. Und zwar mit guter Politik. Das wäre ihre Aufgabeals Verfassungsorgane. Es wäre außerdem staatstragend unddemokratiefördernd. Denn es ist der Populismus, der die Demokratieuntergräbt. Ein guter Rat aus Lippe, den Andreas Voßkuhle daübermittelt. Es ist schon der zweite Lipper, der als Garant desRechtsstaats einen guten Job macht. Der andere ist Bundespräsident.