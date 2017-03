Neue Westfälische (Bielefeld): Per Interrail-Ticket durch die EU So klappt das nie Hannes Koch

Bielefeld (ots) - Welch wunderbarer Vorschlag: Jeder EU-Bürgersoll zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket geschenkt bekommen.Damit könnten die jungen Leute ein paar Wochen per Bahn kostenlosdurch 27 Staaten touren, feiern, Freunde finden, lernen, wie dieanderen leben. Manfred Weber plädiert dafür, er ist Fraktionschef derEuropäischen Volkspartei im EU-Parlament. Millionen werden ihm Rechtgeben, weil sie solche Reisen während der vergangenen vier Jahrzehnteschon unternommen haben: So lässt Europa sich erleben. Welchklägliches Programm aber ist nun dabei herausgekommen. EU-KommissarinVioleta Bulc (Verkehr) und ihr Kollege Tibor Navracsics (Jugend)haben erklärt, dass im kommenden Jahr maximal 7.000 Schüler einGratis-Ticket erhalten sollen. Sie müssen sich bewerben, einen StapelFormulare aus- und zahlreiche Kriterien erfüllen. 2,5 Millionen Eurowill die Kommission spendieren, anstatt ein paar hundert Millionen,wie Weber anregt. Diese Initiative bestätigt das Vorurteil gegenüberder Brüsseler Bürokratie: Die EU macht die Gurke gerade. Dabei istEuropa gerade in einer misslichen Lage. Viele Erwachsene bezweifeln,dass die internationale Kooperation einen Sinn hat. Um die Stimmungzu drehen, muss man die Vorzüge der Union herausstreichen. Sie müssenim Alltag spürbar werden, am besten mit einem Paukenschlag. Interrailfür alle ist eine super Idee. Für den Kommissionsplan dagegen giltdie Textzeile der Band Wir sind Helden: "Aurélie, so klappt das nie."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell