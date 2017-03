Neue Westfälische (Bielefeld): Parteiengezänk im Fall Amri Worum es wirklich geht Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Das Gezerre um NRW-Innenminister Ralf Jäger imFall Amri ist in die nächste Runde gegangen. Der von derLandesregierung beauftragte Sonderermittler kommt - und das ist nichtüberraschend - zu dem Ergebnis, dass den NRW-Behörden keinerelevanten Fehler vorzuwerfen sind. Das wiederum gefällt derOpposition natürlich gar nicht. "Das Gutachten hat doch nur ein Ziel,nämlich Ministerpräsidentin Kraft und Innenminister Jäger aus derSchusslinie zu nehmen", tönt es von der CDU. "Der Sonderermittler hatder Landesregierung einen Gefallen getan", meint die FDP. Dass derGutachter nur im Auftrag der Regierung und nicht mehr im Auftrag vonRegierung und Opposition prüfte, daran allerdings ist die Oppositionselbst schuld, hat sie es doch abgelehnt, gemeinsam einen Gutachterauszuwählen und damit auch mehr Neutralität herzustellen. DieOpposition wollte stattdessen unbedingt einen Untersuchungsausschuss,der nun wegen der Kürze der Zeit bis zur Landtagswahl dieUntersuchungen gar nicht mehr zu Ende bringen kann. Hand aufs Herz:Ob nun der Düsseldorfer SPD-Innenminister, derCDU-Bundesinnenminister in Berlin oder der Generalbundesanwalt inKarlsruhe Schuld an den Versäumnissen im Fall des tunesischenAttentäters haben, ist doch gar nicht die zentrale Frage nach demschlimmen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezemberdes vergangenen Jahres. Worum es tatsächlich im Fall Amri geht, istdie Tatsache, dass ein Mann einen schlimmen Mordanschlag mit vielenToten begehen konnte, obwohl er seit Monaten im Fokus derSicherheitsbehörden stand und längst als Gefährder identifiziert war.Das ist es, was niemand verstehen kann. Schon gar nicht dieAngehörigen der Opfer. Ans Tageslicht gebracht hat das Desaster umden Islamisten Anis Amri, dass das Behördengestrüpp der 16Bundesländer ein echtes Sicherheitsrisiko in Deutschland darstellt.Wenn für ein und denselben Gefährder, der mal in Baden Württemberg,mal in Nordrhein-Westfalen straffällig wird, in eine Messerstechereiim Berliner Drogenmilieu verwickelt ist, zig Behörden zuständig sind,dann blickt offenbar am Ende keiner mehr durch. In derSicherheitsfrage und im Kampf gegen den Terrorismus gehört derFöderalismus mit seinem Kompetenzen-Wirrwarr längst auf den strengenPrüfstand.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell