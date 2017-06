Neue Westfälische (Bielefeld): Parlamentswahlen in Frankreich Macrons goldenes Händchen Peter Heusch, Paris

Bielefeld (ots) - Ist der Mann wirklich so verdammt gut oder hater bloß unglaublich viel Glück? Bei Emmanuel Macrons ersten und mittraumwandlerischer Sicherheit absolvierten Schritten als Frankreichsneuem Staatsoberhaupt sind den Medien in den letzten Wochen beinahedie Superlative ausgegangen. Sehr viel schärfer jedenfalls hätte sichder junge Präsident kaum von seinem Vorgänger abheben können. WährendFrançois Hollande so ziemlich alles zu Blei gerann, was er anfasste,scheint Macron das sprichwörtliche goldene Händchen zu haben. Dassder 39-Jährige mit Charme und Chuzpe gesegnet ist, hatte sich bereitsvor seinem Einzug in den Elysée-Palast herumgesprochen. Doch dannging es ja erst richtig los. Der Nonchalance, mit der Donald Trumpdas Pariser Klimaabkommen abservieren wollte, setzte der Newcomer einin Ironie verpacktes "so nicht" entgegen. Waldimir Putin wurderegelrecht überfahren von der Mischung aus Herzlichkeit undinhaltlicher Härte, mit der ihn Macron im Schloss von Versaillesempfing. Und auf dem G7-Gipfel in Sizilien trat der "französischeKennedy" auf, als wären solch hochkarätige Treffen für ihn längstRoutine. Bestnoten für den Stil also. Und was ist mit den Inhalten?Auf die muss man noch ein wenig warten, da Macron mit dem Regierenohne Parlamentsmehrheit noch gar nicht richtig anfangen kann. Schondeswegen war seine Charmeoffensive auf dem internationalen Parkettkeineswegs frei von innenpolitischem Kalkül. "Ich kann Präsident",lautet die Botschaft an seine Landsleute. Und sie kam an. Deswegenwerden sie ihm nun auch eine absolute Regierungsmehrheit einräumen.Es stimmt: Bislang hat Macron alles goldrichtig gemacht. Aber er hatin der Tat auch jede Menge Glück gehabt. Hollandes Verzicht auf einezweite Amtszeit etwa oder der Umstand, dass seine schärfstenPräsidentschaftsrivalen, der konservative Spitzenkandidat FrançoisFillon und die Rechtsextremistin Marin Le Pen, in Affären verwickeltwurden. Eine ungleich größere Rolle spielte aber diePolitikverdrossenheit der Franzosen und ihre Hoffnung, dass mitMacron die Erneuerung im Land endlich möglich werden könnte. Macronmag ein Glückspilz sein, vor allem aber verfolgt er die richtigeStrategie. Von Beginn an ging es ihm darum, den Franzosen neueZuversicht zu vermitteln. Und diese Zuversicht hat sich eingestellt,weil vieles darauf hindeutet, dass Macron es mit der versprochenenErneuerung ernst meint. Seine aus rechten wie linken Politikerngebildete Regierung war ein starkes Signal, ebenso die bunte Scharder Kandidaten, die seine Partei in den Parlamentswahlkampf schickte.Über die Kür des Stils hinaus hat der junge Präsident nicht diePflicht vergessen und sofort begonnen zu liefern.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell