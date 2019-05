Neue Westfälische (Bielefeld): Neuwahlen in Österreich wegen FPÖ-Affäre Korruption statt Freiheit Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Österreichs Bundespräsident trifft den Nagel aufden Kopf. Das Land brauche, sagte Alexander Van der Bellen, denNeuaufbau des Vertrauens. Er formulierte noch genauer: Es gehe "indiesem Sinne" um einen Neuaufbau, sagte er und meinte: Wem bei einerWahl das Vertrauen geschenkt wird, habe sein Amt "in Demut"auszufüllen. Demut - das ist eine Charaktereigenschaft, die dierechtskonservativen bis rechtsradikalen Strömungen einer Gesellschaftnicht einbringen können in den politischen Diskurs. Ihre Strategieist stets eine, die auf den eigenen Vorteil zielt und dasÜbervorteilen von Mitmenschen zum Programm hat. Das Video, dasÖsterreichs Ex-Vizekanzler Strache im Gespräch mit einer angeblichenrussischen Oligarchin zeigt, macht das auf erschütternde Weise klar.Straches Rücktritt war zwingend. Seine Verteidigungsstrategie zielt -wie stets bei Verwicklung in Skandalen - auf die Boten. Er versuchteinen Angriff auf den Journalismus und den Verrat, um das Thema derKäuflichkeit von Politikern zu verdecken. Der Vorgang zeigt diefehlende Seriosität des Personals dieser angeblich FreiheitlichenPartei Österreichs. Damit verbunden ist eine fragwürdige politischeStrategie auch des österreichischen Bundeskanzlers. Sebastian Kurzhat mit einem ausgeklügelten Plan eine Koalition mit der FPÖorganisiert, weil er nur so ins Amt kommen konnte. Dass er nunerklärt, genug sei genug, ist ein untauglicher Versuch, seinen Paktmit diesem zweifelhaften Partner zu relativieren. Er hat ihn abergeschlossen. Das ist sicher nicht das Hauptthema dieser Affäre. Aberein Kurz-Lob, wie es der Europa-Spitzenkandidat der Union, Weber, unddie CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer formulieren, ist definitiv nichtangemessen. Bislang gibt es keinen direkten Zusammenhang zurpolitischen Lage in Deutschland, obwohl erst kürzlich FPÖ und AfDsich im Zusammenhang mit der Europawahl Seite an Seite präsentierten.Ähnlichkeiten zur Parteispendenaffäre der deutschen Rechten sindindes unabweisbar. AfD, FPÖ - es ist erschütternd, wie verkommen diepolitische Rechte geworden ist! Eine Woche vor der Europawahleröffnet die Verbreitung des Strache-Videos eine große Chance, dieDebatte um Seriosität und Richtung der Politik neu zu eröffnen. InDemut! Es ist nicht das erste Mal, dass journalistische Recherchedies möglich macht. Das gab es auch in der Bundesrepublik schon.Diese Qualität des Journalismus gilt noch immer - das ist die guteNachricht am Desaster der politischen Kultur in Österreich.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell