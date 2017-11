Neue Westfälische (Bielefeld): Neuwahl oder Minderheitsregierung Mehr Raum für Demokraten Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Die Berliner Spitzenpolitik mag sich weitgehendnicht mit unklaren Verhältnissen abfinden. Nur so ist zu erklären,dass nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen bereits ein Terminfür eine mögliche Neuwahl kursiert. Der 22. April 2018 wurde alspassendes Datum gefunden. Auf ein Neues also? Es gibt auf den erstenBlick gute Gründe, die Wähler nach nur sieben Monaten wieder an dieUrne zu bitten. Denn der Unmut über die Große Koalition aus Union undSPD - ausgedrückt im Wahlergebnis vom 24. September - hat dieParteienlandschaft im Bund so zersplittert, dass eine Kommunikationüber gemeinsame politische Handlungsfelder in einerRegierungskoalition derzeit nicht möglich erscheint. Bringt eineNeuwahl also neue Möglichkeiten? Die zerstrittenen Schwestern derUnion hängen immer noch ihrem Anspruch einer allumfassendenVolkspartei nach. Das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 sprichtallerdings eine andere Sprache. CDU und CSU müssen nach außenweitgehende Kompromisslinien beschreiten, um ihre Führungsrolle auchnur ansatzweise behalten zu können. Wahlprognose: maximal stabil. Datreffen sie bei den Grünen noch am ehesten auf willige Koalitionäre.Für den Weg an die Macht sind die Spitzen der neuen Bürgerlichenbereit, rote Linien zu überschreiten. Ob aber diese Strategie dieZustimmung der streitlustigen Parteibasis findet, steht noch aufeinem ganz anderen Blatt. Wahlprognose: leichte Gewinne. Die FDP hatgezeigt, dass sie nicht regierungsfähig aufgestellt ist. ParteichefChristian Lindner trägt noch das Trauma der letzten schwarz-gelbenKoalition in sich. Der damalige Generalsekretär der Liberalen erlebtehautnah, wie Kanzlerin Angela Merkel den kleinen Partner schredderte,was am Ende zum Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag führte. Unddafür möchte er Vergeltung. Wahlprognose: Verluste. Die SPD suchtnoch ihre neue Position in der Parteienlandschaft. Sie will aktuellnicht als merkelscher Notnagel funktionieren. Und spielt deshalb aufZeit in der selbstgewählten Opposition. Wahlprognose: leichteGewinne. Was bleibt also unterm Strich? Die Situation wird sicherwartungsgemäß auch im April 2018 nach Auszählung aller Stimmen imwesentlichen nicht verändert haben. Das sehen die findigenParteistrategen in Berlin natürlich längst so. Deshalb ist immeröfter und offener das Schlagwort Minderheitsregierung zu vernehmen.Selbst die Kanzlerin - obwohl kein Fan - will diese Tür nichtvoreilig zuschlagen. Und es gibt tatsächlich gute Gründe für eineRegierung, die sich ihre Mehrheit im Parlament immer wieder neusuchen muss. Es ist mühsamer, aber die skandinavischen LänderDänemark, Schweden oder Norwegen haben es vorgemacht: PolitischeDebatten werden offener geführt, wichtige Reformen werden alsKompromisse von breiten Mehrheiten getragen. Es gibt mehr Raum fürDemokraten. Angesichts der festgefahrenen aktuellen Situation inBerlin bietet das Projekt Minderheitsregierung allen Parteien zudemdie Möglichkeit, sich auf die veränderten politischen Anforderungeneinzustellen - inhaltlich wie personell. Und dafür dürften alle Lagermehr Zeit benötigen als bis zum 22. April 2018.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell