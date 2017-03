Neue Westfälische (Bielefeld): Neues DVB-T-Signal wird ab heute geschaltet Aggressive Werbung verunsichert Dirk-Ulrich Brüggemann

Bielefeld (ots) - Die Werbung, mit der seit geraumer Zeit für denUmstieg auf den neuen DVB-T2-Standard geworben wird, hat vieleFernsehzuschauer verunsichert. Auf den heimischen Bildschirmen wirdden Nutzern signalisiert, dass ab dem heutigen Tag der Bildschirmschwarz bleibt, wenn nicht ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossenwird und ein neuer Fernseher oder Receiver angeschafft wird. DieseArt der Werbung ist unfair. Sie verunsichert den technischunversierten Laien und treibt ihn in die Arme von unlauterenBaueranfängern. Gerade ältere Mitmenschen sind von dieser unsauberenGeschäftspraktik irritiert und suchen verzweifelt Hilfe. Mit keinemWort wird gesagt, wann und wo die Umstellung greift. Denn mit demheutigen Stichtag ist in Nordrhein-Westfalen lediglich die Region anRhein und Ruhr betroffen. Bundesweit sind es zuerst dieBallungsräume, in denen der hochauflösende neueDigitalfernseh-Standard eingeführt wird. Die ländlichen Regionenmüssen wie immer warten, bis sie berücksichtigt werden.Ostwestfalen-Lippe wird frühestens 2018 umgestellt werden. Ob dannaber auch die Privatsender in HD-Qualität von Anfang an mit dabeisind, bleibt abzuwarten. Außerdem: Schon jetzt können etliche Nutzernicht die volle Programmvielfalt nutzen. Wer in ländlichen Bereichenden alten DVB-T-Standard nutzt, muss sich häufig mit 13 TV-Sendernaus dem öffentlich-rechtlichen Angebot zufrieden geben. Die Menschenauf dem Land werden abgehängt. Da sollten wenigstens dieInformationen zur Umstellung ehrlich sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell